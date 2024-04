Una de las comedias adolescentes más populares del nuevo milenio es Freaky Friday o Un viernes de locos para los compas de Latinoamérica. Esta película la protagonizó Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como una madre e hija que tras consumir una galleta de la suerte, despiertan una con el cuerpo de la otra.

Durante años se ha hablado de una secuela con las mismas protagonistas. Pero parecía un proyecto muy lejano, sino es que imposible. Sin embargo, a mediados de 2023 se confirmó que Disney había puesto en marcha la producción de Freaky Friday 2 sin tener más detalles.

La cosa es que a finales de marzo de 2024, Jamie Lee Curtis compartió en sus redes sociales una foto con Lindsay Lohan. ¿Era una pista? Sí, por fin se confirmó el proyecto del que sabemos ya hay un guion y una directora. Así que por acá les contamos todo lo que necesitan saber.

Imagen de ‘Freaky Friday’ / Foto: Disney

Freaky Friday 2

Todavía no se ha revelado la trama de la segunda entrega de Freaky Friday, pero algunas declaraciones de involucrados indican que explorará los cambios generacionales de dos mujeres, ya no una adolescente y una señora. Y esto podría estar interesante.

Como recordamos, Freaky Friday tiene como protagonista a la doctora Tess Coleman, una mujer bastante elegante, reservada, destacada en su profesión y que está a punto de contraer matrimonio con su novio Ryan. Tess no se lleva nada bien con su hija adolescente llamada Anna.

Freaky Friday / Foto: Disney

En cuanto a Anna, es una rebelde que tiene una banda de música. Tiene problemas con su hermano menor, tampoco tiene una buena relación con Ryan, y en general tiene conflictos en la escuela.

Durante una cena especial, ambas consumen galletas de la suerte. Se van a dormir. Y cuando despiertan, Anna está en el cuerpo de Tess y Tess en el de Anna. La cosa es que esto ocurre en una semana crucial para ambas: Tess se va a casar con Ryan y Anna tiene una presentación junto a su banda.

¿Quiénes formarán parte de Freaky Friday?

Tanto Jamie Lee Curtis como Lindsay Lohan estarían involucradas en el proyecto de Freaky Friday 2. De acuerdo con medios internacionales, ambas se encuentran en negociaciones para interpretar de nueva cuenta a Tess y Anna, y lo más probable, como les contamos, es que suceda.

Otro de los nombres que estarían de regreso es el de Andrew Gunn en la producción, pues también se hizo cargo de la cinta de 2003. En cuanto al guion, ya hay un nuevo borrador que corre a cargo de Jordan Weiss.

La última actualización respecto a esta producción es que la directora Nisha Ganatra fue la elegida para llevar la secuela de Freaky Fridays. Entre sus trabajos están algunos episodios de la serie Welcome to Chippendales, And Just Like That y Brooklyn Nine-Nine.

Nisha Ganatra en 2023 / Foto: Getty Images

¿Saldrá en cines o en Disney+?

Como apenas está arrancando el proyecto, no hay una fecha de salida programada, ni tampoco se sabe cuáles serán los planes de distribución del filme. Es decir, no sabemos si saldrá en cines, o bien, formará parte del catálogo de originales de Disney+.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Las carreras de Curtis y Lohan

La carrera de Jamie Lee Curtis tom+o un giro interesante y genial desde hace un par de años. Siempre fue una de las figuras más relevantes en Hollywood, pero hace un par de años su carrera repuntó al protagonizar Everything Everywhere All at Once de (los) Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert).

Jamie Lee Curtis se llevó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto al interpretar a la inspectora del IRS, Deirdre Beaubeirdre. Sus coprotagonistas, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, también se llevaron la estatuilla. Como recordamos, la película, como se llevó el máximo galardón de la Academia junto a otros como Guion Original, Diseño de producción y Director.

En cuanto a Lindsay Lohan, la actriz vive una especie de revival con algunas comedias románticas. La más reciente es Irish Wish de Netflix.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en 2003 / Foto: Getty Images

