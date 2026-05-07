Los espectadores están divididos entre quienes odian los remakes y reboots y quienes están dispuestos a ver cómo se reinventan las historias. Nosotros estamos en el segundo grupo, pero siempre con reservas. ¿Pero qué opinamos del nuevo tráiler del remake en forma de serie de Cabo del miedo?

Ustedes dirán: “Oye, pero la película de Cabo del miedo dirigida por Martin Scorsese en 1991, con el perverso protagónico de Robert De Niro, es perfecta. No necesita un remake”. Y sí, tienen razón. Pero el nuevo tráiler de esta nueva producción se ve tan bien —con Javier Bardem al frente— que podría devolvernos la fe en este tipo de proyectos.

Pero vamos por partes, porque acá les contamos todo lo que sabemos del remake de Cabo del miedo y por qué este avance nos hace pensar que las cosas podrían salir mejor de lo que han salido en años recientes.

Javier Bardem en el primer tráiler de ‘Cabo del miedo’ / Foto: Apple TV

Nuevo tráiler de Cabo del miedo

Esta adaptación de Cabo del miedo funciona como un remake de la película de 1991 porque retoma la narrativa que implementó Scorsese. Y es así como una familia idílica, formada por abogados, descubre que uno de los sujetos que llevó a prisión, ha sido liberado.

Lo complicado del caso es que ellos fueron responsables de encerrarlo… por un crimen que no cometió. Y cuando sale, lo que busca es venganza. Por eso empieza una campaña de horror tanto a nivel psicológico como moral y físico, para que aquellos responsables del daño en su vida, paguen con la misma moneda.

El remake de Cabo del miedo

Quizá no lo sabían, pero la versión de 1991 dirigida por Martin Scorsese ya era, en sí misma, un remake. Así que, en teoría, no deberíamos molestarnos tanto por ver una nueva adaptación en 2026.

La primera película de Cabo del miedo se estrenó en 1962 bajo la dirección de J. Lee Thompson, como adaptación de la novela The Executioners (1957) de John D. MacDonald.

Ahí conocimos a Max Cady, un sujeto perturbador que, tras pasar años en prisión, sale decidido a vengarse de quienes considera responsables de su condena. En esa versión, Robert Mitchum interpretó a Cady, acompañado por Gregory Peck y Polly Bergen.

Imagen de ‘Cabo del miedo’ de 1962 / Foto: MUBI

Luego, en 1991, Scorsese presentó su remake con Robert De Niro como Max Cady, junto a Nick Nolte y Jessica Lange como la familia acosada. Esta versión añadió una capa más intensa de tensión y horror psicológico, convirtiéndose en un éxito de taquilla.

Cabo del miedo obtuvo dos nominaciones al Oscar: Mejor Actor para De Niro y Mejor Actriz de Reparto para Juliette Lewis.

Un dato curioso: inicialmente, la película iba a ser dirigida por Steven Spielberg. Pero al notar que el tono era más oscuro de lo esperado, decidió cederla a Scorsese —mucho más cómodo en el terreno del crimen— y él se enfocó en La lista de Schindler.

Robert de Niro en ‘Cabo del miedo’ de 1991 / Foto: MUBI

El elenco de la serie de Apple TV

Una de las cosas más emocionantes de esta versión es su elenco, encabezado por Javier Bardem como Max Cady. Y sí, eso ya es motivo suficiente para poner atención: sabemos de lo que es capaz después de personajes como Anton Chigurh en No Country for Old Men.

Junto a él estarán Amy Adams y Patrick Wilson como el matrimonio Bowden. El elenco lo completan CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles y Anna Baryshnikov.

Amy Adams y Patrick Wilson en la serie de ‘Cabo del miedo’ / Foto: Apple TV

El equipo detrás de Cabo del miedo

El proyecto recibió luz verde en Apple TV en 2024. Está liderado por Nick Antosca, conocido por su trabajo en Teen Wolfy Hannibal, quien ahora desarrolla esta versión extendida de la historia.

Pero lo más interesante es que Martin Scorsese regresa como productor. Y no está solo: Steven Spielberg también forma parte del proyecto. Sí, suena a que esta nueva versión está en muy buenas manos.

Imagen del avance de ‘Cabo del miedo’ / Foto: Apple TV

Fecha de estreno

Apple TV anunció que la serie de Cabo del miedo se estrenará el próximo 5 de junio de 2026 en su plataforma. Y sí, todo apunta a que podría convertirse en una de esas producciones que dominan la conversación y la temporada de premios.