A finales de mayo de 2026 se armó todo el chisme alrededor de la producción de MobLand, la serie protagonizada por Tom Hardy junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren. Se anunció que habían despedido a Hardy tras el cierre de su segunda temporada, dejando en veremos la temporada 3.

¿La razón? Problemas con básicamente todos, incluidos los productores Jez Butterworth y el creador Ronan Bennett por temas de guion y desarrollo de personaje. Hasta Helen Mirren salió embarrada en el pleito.

Tom Hardy en ‘MobLand’ / Foto: Paramount

Tom Hardy vuelve a MobLand

Pero siempre, después de la tormenta llega la calma. Y se dio a conocer, a través de Deadline, que Tom Hardy sí volverá para la temporada 3 de MobLand, esta serie de Paramount+ que ha cosechado a una buena audiencia con su drama de ficción: mafiosos y muchos crímenes.

Ahora bien. Lo chistoso de todo este asunto no es que hayan dicho que Tom Hardy estaba despedido, que tenía pleitos con medio mundo —incluidos los creadores y la misma Helen Mirren— y que su método de actuación retrasaba las filmaciones. No.

Pierce Brosnan y Tom Hardy en ‘MobLand’ / Foto: Paramount

¿Pero sí habrá temporada 3 de MobLand?

Lo chistoso es que la temporada 3 ni siquiera se ha confirmado, al menos no de manera oficial. Como les decíamos, le ha ido tan bien a MobLand que todos aseguraron que sí habrá una… pero que estaba en veremos con todo este asunto.

Tom Hardy interpreta a Harry Da Souza, un, digamos, solucionador de problemas de alto y peligrosísimo perfil para la familia Harrigan, liderada por el matrimonio de Conrad y Maeve, una de las más famosas del mundo criminal y la mafia. El elenco lo completa, entre sus protagonistas, Paddy Considine.