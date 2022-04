Checa el tenso tráiler del documental sobre John Wayne Gacy que lanzará Netflix

El nombre de John Wayne Gacy da escalofríos de solo escribirlo. En la historia criminal estadounidense, este sujeto es conocido como uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Y aunque han pasado varias décadas desde su detención y ejecución, aún quedan muchos cabos sueltos, historias y testimonios que deben ser contados.

Así lo hará Netflix a través de su documental Conversations with a Killer que se estrenará en este mes de abril y este jueves 7, se liberó un tenso tráiler oficial para mostrarnos un poco de el material. Lo llamativo de todo esto es que incluso, hay declaraciones de personas que tuvieron contacto con Gacy, pero nunca antes hablaron públicamente sobre su experiencia.

También puedes leer: ¿LO SABÍAN? ASÍ FUE COMO ‘GAME OF THRONES’ INSPIRÓ EL BOTÓN “OMITIR INTRO” DE NETFLIX

Aquí el tráiler de ‘Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes’

“Lo que te digo es lo que sé y es un hecho… Soy una persona con poder. Disfruto el poder. Nadie tuvo las agallas para hacer lo que yo hice. Te engañé de nuevo”… con esa frase fría y hasta burlona, abre el avance de Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes que liberó Netflix recientemente.

De acuerdo con un comunicado, esta será una docuserie de tres episodios con diversos comentarios de ‘personajes clave’ que vivieron de cerca y desde diferentes ángulos el caso del asesino que le quitó la vida a más de 30 personas entre 1972 y 1976. Muchas de las personas que son entrevistadas en este documental, parecen ser vecinos o viejos conocidos de Gacy, quienes en un primer instante no tenían idea de la realidad que el criminal.

“Parecía una persona muy amable, muy amigable. Pero podía cambiar en un instante…” dice por ahí una persona en uno de los testimonios mientras se muestran imágenes del asesino disfrazado de payaso, algo que hacía como parte de desfiles y fiestas locales en Chicago. Otros testigos también relatan a lo largo del avance cosas como que había algunos chicos que trabajan para él… pero eran algunos de los que nunca más volverían.

Una de las cosas más impactantes del tráiler es la declaración de un hombre que sobrevivió a su encuentro con Gacy. “Escuché un ‘clic’ detrás de mí. Era un revolver y me lo apuntaba a la cabeza“, dice el sujeto. Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes llegará a Netflix el 20 de abril próximo y acá, les dejamos el tráiler.