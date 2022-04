¿Lo sabían? Así fue como ‘Game of Thrones’ inspiró el botón “omitir intro” de Netflix

Vaya, ahora todo tiene sentido… Que lance la primera piedra quien nunca ocupó el botón “omitir intro” de Netflix. Y es que sí, por mucho que nos guste la entrada de algún show en específico, no podemos negar que al séptimo episodio lo último que queremos es volver a repetirla.

De eso se dio cuenta la popular plataforma de streaming, quien en 2016 decidió implementar una opción que le permitía a los usuarios el saltarse el intro de las series o películas si así lo deseaban. Algo que se volvió tan popular que hasta la fecha es una de las herramientas que los suscriptores de Netflix más utilizan.

Hace 6 años Netflix implementó el botón de “omitir intro”

A pesar de que muchos hemos recurrido a dicho botón, pocos son los que se han preguntado a quién se le ocurrió esta magnifica idea y bajo qué circunstancias. Pues bueno, si ustedes son de los que tienen la duda, deben saber que el “omitir intro” existe gracias a una de las mejores series del mundo: ‘Game of Thrones’.

Sí, sí, sabemos que la serie basada en los libros de George R.R. Martin no pertenece al catálogo de Netflix, sin embargo, era la producción favorita de Cameron Johnson, directora de innovación de producto de Netflix, quien en 2016 (y al igual que muchos de nosotros) no se perdía ningún capítulo de ‘Game of Thrones’.

La idea nació gracias al interminable intro de ‘Game of Thrones’

Fue así como Johnson se dio cuenta que el intro de GoT era muy bonito, pero demasiado largo. Así que un día simplemente se le ocurrió la idea de un botón que te permitiera saltarse la intro de un episodio, y con ello se le abrió la puerta a una de las mejores opciones que una plataforma de streaming nos ha dado.

“Estaba tan enganchada a la serie que quería saltarme la cabecera y meterme de cabeza en la historia. Era frustrante tener que adelantar manualmente hasta el momento exacto: a veces me pasaba y a veces me quedaba corta. Me pregunté si habría más gente en mi misma situación”, dice Cameron en una entrada del blog oficial de Netflix.

Y se volvió una de las herramientas más amadas por los usuarios de Netflix

Fue así como el equipo de Cameron Johnson se planteó la creación del botón de “omitir intro”: “Como queríamos avanzar rápido, añadimos este botón a 250 series únicamente (y a ninguna película) en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, y lanzamos la función solo para la web”, indica la directora.

“Esta idea tan simple arrasó entre los suscriptores («Omitir introducción» fue el nombre que mejor funcionó) y recibió montones de halagos en las redes sociales. En palabras de uno de los ingenieros: «Si añadiéramos un botón que pusiera ‘Cupcake gratis’, tengo mis dudas de que recibiera más clics que ‘Omitir introducción’”, asegura.

De acuerdo con Johnson, la función llegó hasta los televisores en agosto de 2017, y a los dispositivos móviles en mayo del 2018. Se volvió tan popular que, en un día normal, este botón se llega a oprimir hasta 136 millones de veces, lo que supone para los suscriptores un ahorro de tiempo acumulado de 195 años. ¡Gracias, John Snow!