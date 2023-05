La nueva serie del creador de Euphoria y The Weeknd aún no llega a los servicios de HBO, pero ya ha levantado bastante polémica tras su estreno en Cannes. Casi llega el momento de que el público de su opinión y para ir calentando motores, tenemos un tráiler final de The Idol.

El show protagonizado por Abel Tesfaye (nombre real de The Weeknd) y Lily-Rose Depp llegará el próximo fin de semana a las señales de la cadena televisiva antes mencionada… Y no está de más echarse un adelanto.

Lily-Rose Depp en el tráiler final de ‘The Idol’. Foto: HBO.

Aquí el tráiler final de ‘The Idol’

Como ya les hemos platicado anteriormente, esta historia se centrará en Jocelyn (Lily-Rose Depp), una estrella de pop que debido a diversas circunstancias, se ve obligada a cancelar su última gira. Todo eso la convierte en el foco de atención de las críticas de la gente y de la industria musical, haciendo que su popularidad y su imagen se vean seriamente afectadas.

¿Y de qué manera reavivará su figura como una mega estrella de la música? Bueno, pues de un momento a otro conocerá a Tedros (The Weeknd), un sujeto que le ‘endulzará el oído’ con la promesa de llevar levantar su carrera a niveles jamás conocidos cueste lo que cueste.

El tipo es descrito como una especie de ‘líder de culto moderno’, así que su intervención en la vida de Jocelyn tendrá unos toques siniestros y enfermizos que pondrán en alerta al círculo de la cantante. Y justo en el nuevo tráiler de The Idol, podemos ver cómo la artista se empieza a enamorar de Tedros, mientras la gente cercana a ella dice que él le está lavando el cerebro.

Fecha de estreno de ‘The Idol’

¿Qué les pareció el tráiler final de The Idol? Pues ya mero veremos si la serie es tan impactante –para bien o para mal– como los críticos la calificaron tras el Festival de Cannes. El show llega a HBO y HBO Max (bueeeno, próximamente conocida solo como MAX) el próximo domingo 4 de junio.