El universo Marvel de Sony sigue creciendo y en este año, se prepara para traernos la historia individual de otro conocido villano de Spider-Man. Luego de un buen rato de espera, por fin tenemos el primer tráiler Kraven The Hunter.

Este avance ya se había mostrado en exclusiva en algunas convenciones pasadas. Y aunque no fue liberado en ese momento en internet, las primeras impresiones hablaban de un tono más adulto, sangriento y con mucha acción frenética en comparación con otras entregas… Pues bien, les toca a ustedes verlo.

Logo de la película. Foto: Sony/Marvel.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Kraven the Hunter’ con Aaron Taylor-Johnson

En el nuevo tráiler de Kraven The Hunter, se confirma que veremos la historia de origen de Sergei Kravinoff, quien desde muy joven se enfrenta a la muerte de su madre. Él y su hermano –quien eventualmente será conocido como El Camaleón– culpan a su padre por ello, pero este último (interpretado por Russell Crowe) se muestra indiferente alegando que su pareja era una persona débil.

Precisamente, la historia nos muestra cómo el padre de Kraven lo ha entrenado para no ser una persona débil, diciéndole como lección que “si muestras debilidad, le das oportunidad a nuestros enemigos”. Luego de “ver frente a frente a la muerte” gracias a su padre, el chico crece y se convierte en el cazador más letal conocido en el mundo..

Y así, lo siguiente que vemos son diversas escenas de acción donde Kraven no se tienta para nada el corazón al momento de aniquilar a sus oponentes, un montón de mercenarios al mando del villano conocido como The Foreigner.Aquí les dejamos el nuevo tráiler de Kraven The Hunter con todo y un montón de referencias y apariciones especiales como la de Rhino.

¿Cuándo se estrena la película de ‘Kraven’?

¿Qué les pareció el tráiler de Kraven The Hunter? Bueno, pues agárrense que en realidad no falta mucho para que la veamos porque se estrena el 6 de octubre próximo. Recuerden también que esta será la primera película del universo Marvel de Sony que tendrá un clasificación R, así que es posible que sea un parteaguas importante para los planes de la compañía

Además de Aaron-Taylor Johnson y Russell Crowe, la película incluye en su elenco a Ariana DeBose como Calypso, Fred Hechinger como El Camaleón (medio hermano de Kraven), Alessandro Nivola como Rhino y Christopher Abbott será The Foreigner, el villano principal de esta entrega.

Elenco de ‘Kraven The Hunter’. De izquierda derecha (empezando por arriba): Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose y Russell Crowe. Abajo: Fred Hechinger, Christopher Abbott y Alessandro Nivola. Fotos: Getty.

Kraven The Hunter llegará tras el estreno de Venom: Let There Be Carnage y Morbius, otras de las producciones del universo Marvel de Sony compuesto principalmente por la franquicia de Spider-Man. De cara al futuro, se vienen Madame Web (con Dakota Johnson y Sydney Sweeney) , El Muerto (con Bad Bunny y dirigida por Jonás Cuarón), la tercera parte de Venom, entre otras.

Ya con el tráiler de Kraven The Hunter disponible y viendo a algunos de los personajes que presenta, ¿será este el preludio para pensar en los Seis Siniestros y la eventual inclusión del Spider-Man de Tom Holland en este universo? Habrá que ver.