El universo Marvel de Sony tiene muchos proyectos interesantes en el calendario y uno de los más llamativos es el de la película de Kraven The Hunter. La película que protagonizará Aaron Taylor-Johnson ha dado a conocer más detalles, así que por acá les traemos el recuento con fecha de estreno, elenco, clasificación y toda la cosa.

Aaron Taylor-Johnson dará vida a Kraven The Hunter. Foto: Getty

Todo lo que sabemos al momento sobre ‘Kraven The Hunter’

Lo que se sabe sobre la trama y tráiler

Aún es una incógnita ver cómo se integrará a Spider-Man en este universo cinematográfico que está conformando Sony (si es que sucede). Pero mientras esperamos a ello, el estudio de producción ya hizo lo propio con las películas de Venom, Morbius, el Spider-Verse animado, la futura Madame Web… Y sí, el siguiente gran movimiento viene con la ya mencionado Kraven The Hunter.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama como tal. Tampoco tenemos un tráiler liberado al público, pero en la reciente CinemaCon hubo un adelanto exclusivo del que ya hay detalles. De acuerdo con Deadline, el avance muestra a Kraven aniquilando a varios mercenarios de la manera más brutal posible, apuñalándolos por el cuello y hasta mordiéndolos en la cara.

Bastante sangriento el asunto, dicen por ahí. Luego, el personaje protagonista tiene algún acercamiento con su padre, quien le intenta dar una lección sobre respetar el mundo que les rodea. ¿Más detalles? Oficialmente se habla de una aparición de Rhino y del medio hermano de Kraven en esta historia, conocido como el Camaleón (otros icónicos enemigo de Spider-Man).

Habrá que esperar a que el tráiler oficial se liberé en YouTube para todo el mundo, así que ojo a las actualizaciones porque se dice que el tráiler llegará en el verano próximo.

Kraven The Hunter. Foto: Marvel Comics.

Elenco y fecha de estreno de ‘Kraven The Hunter

Como ya saben, Aaron Taylor-Johnson será el encargado de dar vida a Sergei Kravinoff –Kraven The Hunter– bajo la dirección del cineasta JC Chandor (reconocido por su trabajo en A Most Violent Year y Triple Frontier). El elenco lo completan Russell Crowe como el padre de Kraven, Ariana DeBose como la sacerdotisa vudú Calypso y Fred Hechinger como el Camaleón.

Los villanos serán Christopher Abbott, quien interpretaría a The Foreigner y Alessandro Nivola en un papel no confirmado aún. ¿Será este último el Rhino? Habrá que esperar un poco más… Kraven The Hunter tiene como fecha de estreno el 6 de octubre de este 2023.

Elenco de ‘Kraven The Hunter’. De izquierda derecha (empezando por arriba): Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose y Russell Crowe. Abajo: Fred Hechinger, Christopher Abbott y Alessandro Nivola. Fotos: Getty.

Clasificación de ‘Kraven The Hunter’

Tal vez no tengamos un tráiler en forma para ver qué tan sangrienta y brutal será la película de Kraven The Hunter. Pero ya con la descripción del tráiler que les dejamos arriba, nos podemos dar una idea de lo que se viene…

¡Ah! Y oficialmente, en la CinemaCon 2023 se reveló que la película será clasificación R. Será la primera película del superhéroes de Sony que contará con esa clasificación R. Seguro que tendremos una buena dosis de acción intensa.