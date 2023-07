Sigue el terror: Checa el primer tráiler oficial de 'Saw X'

Lo que necesitas saber: Este 2023 se estrenará 'Saw X', la décima película de la franquicia de terror, y ya hay un primer tráiler oficial.

Desde el 2004, Saw (El juego del miedo) se ha convertido en una de las franquicias más relevantes dentro del cine de terror. Y por ello no es sorpresa que cada noticia relacionada a ella sea un boom entre los amantes de las películas que no los dejan dormir.

A diferencia de otras cintas que presentaban sucesos paranormales, Saw se destacó por mostrarnos historias que tenían suspenso y gore con terror psicológico. Todos estos elementos infringidos por los juegos del ya famoso Jigsaw.

Jigsaw. Foto: Lionsgate

Este año llegará a los cines la película ‘Saw X’

La última película de Saw se estrenó en 2021 y muchos creímos que pasaría un buen rato para tener otra historia en la pantalla grande. Sin embargo, será a finales de este 2023 cuando llegará a la pantalla la décima cinta de la franquicia: ‘Saw X’.

Como les contamos anteriormente, ‘Saw X’ se ambientará entre los eventos ocurridos en ‘Saw’ y ‘Saw II’, y se centrará en los inicios de John Kramer (Tobin Bell), quien viaja a México para someterse a un procedimiento médico experimental con la esperanza de curar su cáncer.

John Kramer será el protagonista de ‘Saw X’. Foto: Lionsgate

Ya hay tráiler oficial de la película ‘Saw X’

Sin embargo, John descubre que dicho procedimiento es una estafa que se aprovecha de las personas más vulnerables y es así como el hombre, con unos cuantos meses de vida, se dispone a vengarse y crea el juego del miedo que da inicio a todo.

‘Saw X’ será la película más larga y ambiciosa de toda la franquicia. Algo que nos queda claro con el primer tráiler oficial que Lionsgate ha lanzado este 29 de julio y donde vemos a varios personajes conocidos además del sádico John Kramer. ¡Chéquenlo a continuación:

La décima cinta de la franquicia ‘Saw’ se estrenará en septiembre

Para esta película tendremos a Shawnee Smith (Amanda Young), Mark Hoffman (Costas Mandylor) en sus inicios como los aprendices de Jigsaw, aunque también habrá otros actores interpretados por Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca​, Paulette Hernandez​, Octavio Hinojosa y Joshua Okamoto.

‘Saw X’ estará bajo la dirección de Kevin Greutert (Saw VI y Saw 3-D), así como con el guión de Josh Stolberg y Peter Goldfinger. La película llegará a los cines el próximo 28 de septiembre y estamos seguros de que muchos ya la esperan con ansias.

La franquicia de ‘Saw’ regresará muy pronto con una nueva película/Foto: Lionsgate

