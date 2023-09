Lo que necesitas saber: La séptima temporada de la serie será la primera sin la participación de su cocreador, Justin Roiland.

Agárrense que una de las series animadas más populares de los últimos tiempos está lista para regresar. Luego de un buen rato de espera, por fin tenemos el tráiler de la séptima temporada de Rick and Morty.

Y con la llegada de esta nueva tanda de capítulos, también se viene un parteaguas para el show pues ya no contará con la participación de uno de sus cocreadores.

La temporada 7 de Rick and Morty se estrenará a mediados de octubre próximo. Foto: Adult Swim.

Aquí el tráiler de la nueva temporada de ‘Rick and Morty’

Como ya se imaginarán, el nuevo tráiler de Rick and Morty (al ritmo de “Ace of Spades” de Mötohead) trae consigo un montón de explosiones, situaciones absurdamente divertidas y mucha ciencia ficción de por medio.

Desde ver a Rick Sánchez convirtiéndose en una pierna (con todo lo raro que eso implica), hasta ver a Morty metiendo su lengua en la nariz de un simio gigante. O incluso, ver a la pareja explosiva de abuelo y nieto combatir algunas fuerzas sobrenaturales como zombies y más. Chequen el avance acá:

La primera temporada sin Justin Roiland

Como mencionábamos, la temporada 7 de Rick and Morty tendrá un cambio muy importante en su producción. Esta es la primera temporada que se lanza de la serie sin su cocreador, Justin Roiland, quien además hacía las voces de los dos personajes protagonistas.

La producción del show se deslindó de Roiland luego de que este último fuera acusado de agresión doméstica y otros cargos en enero pasado; esto se debió a un suceso ocurrido a inicios del 2020. Sin embargo, como menciona Deadline, los cargos fueron desestimados en marzo de este 2023 por falta de pruebas.

Justin Roiland/Foto: Getty Images

Fecha de estreno de la temporada 7 de ‘Rick and Morty’

¿Qué les pareció el tráiler de Rick and Morty? Bueno, pues ya no falta mucho para ver esta entrega. Anótenle por si no tienen el dato: la temporada 7 de Rick and Morty se estrenará el próximo 15 de octubre en Adult Swim y HBO Max.

Este avance llega luego de que hace poco, se compartió un avance de la versión de anime de la serie, la cual se dice no estará vinculada a los eventos del show original y se estrenará a finales de este año. Aquí te contamos más sobre el anime.

Imagen del tráiler. Foto: Adult Swim.

Te puede interesar