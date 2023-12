Lo que necesitas saber: 'The Regime', la nueva miniserie de HBO con Kate Winslet, se estrenará en marzo del 2024. Checa el nuevp avance por acá.

Ya es hora de irle apuntando a los estrenos de series del 2024. Y ahí, HBO tiene todo listo para traernos varios lanzamientos que, de entrada, se miran destacados… y con eso en mente, llega un nuevo tráiler de The Regime.

Esta miniserie tendrá a la mera mera Kate Winslet en el papel protagonista, interpretando a una excéntrica pero firme canciller de un país europeo. Desde antes que se lanzara este avance, las imágenes y los vistazos breves que se compartieron daban la idea de que sería alguna especie de drama serio. Sin embargo, se ve que el show tendrá su buena dosis de humor.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: HBO.

Aquí el tráiler de ‘The Regime’

“Desde que me convertí en su canciller, hemos crecido notablemente como país“, dice el personaje de Winslet al inicio de este teaser tráiler. Y tan pronto como declara lo anterior, la vemos dispuesta a mostrarle al mundo –sobre todo a Estados Unidos– lo que realmente vale esta nación ficticia donde se desarrollará la historia.

Poco después, conocemos al Cabo Zubak, un tipo duro que parece sentirse atraído de alguna forma a la que ahora es su jefa. A medida que sigue el avance, nos damos cuenta que hay algunos conflictos políticos dentro de este país, sobre todo con el gabinete y los allegados de la Canciller; algunos parecen dudar de sus formas de gobernar mientras otros la respaldan.

Con todo lo autoritaria y manipuladora que se ve, la mandamás cierra su diálogo manifestando a la gente de su país que “cuando me convertí en su canciller, lo hice con pesar. Pero sepan que me llenan con todo el amor que necesito. Los bendigo a todos y bendigo nuestro amor, siempre“. Chequen el tráiler de The Regime acá abajito.

Elenco y fecha de estreno de la serie

La serie protagonizada por Kate Winslet tendrá un elenco destacado que acompañará a su rostro principal. Nomás para que se den una idea, tendremos a Matthias Schoenaerts (recordado por Bullhead, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional en su momento), Hugh Grant, Guillaume Gallienne, Martha Plimpton y Andrea Louise Riseborough.

Y bueno, ¿para cuándo se estrena? The Regime está lista para llegar a HBO y a HBO Max el 3 de marzo del 2024, ahí para que la tengan en el radar. Acá les dejamos también los estrenos que llegarán a la plataforma durante el año entrante.

Hugh Grant en el tráiler de ‘The Regime’. Foto: HBO.

