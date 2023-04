Optimus Prime reúne a un equipazo para salvar al mundo en el nuevo tráiler de 'Transformers: Rise of the Beasts'

Por estrenos no paramos, pues desde que arrancó el 2023, han llegado a las salas de cine un montón de películas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Sin embargo, aún faltan muchísimas cintas por ver en la pantalla grande, entre ellas Transformers: Rise of the Beasts, la cual ya tiene tráiler oficial y se ve épico.

Desde hace un buen rato les contamos que esta franquicia volvería con una séptima película dirigida por Steven Caple Jr. y que tendrá la participación de Anthony Ramos y Dominique Fishback como los personajes principales. A partir de ese momento, aparecieron varios detalles sobre Transformers: Rise of the Beasts que nos emocionaron.

Optimus Prime regresa en ‘Transformers: Rise of the Beasts’/Foto: Paramount Pictures

Ya tenemos el tráiler oficial de ‘Transformers: Rise of the Beasts’ y se ve espectacular

De entrada, supimos que Optimus Prime y Bumblebee regresarían para esta película. Pero también, conoceremos el origen de nuevos grupos de Autobots que hasta el momento no habíamos visto en la pantalla grande. Y agárrense, porque Paramount Pictures lanzó el tráiler oficial de Transformers: Rise of the Beasts y todo en este adelanto luce espectacular.

Para que se den una idea, en este vistazo de Transformers: Rise of the Beasts, aparece Optimus Primal (Ron Perlman), el líder de los Maximals –un grupo milenario de Autobots– contándole a Optimus Prime que por años estuvieron ocultos en la Tierra, pero salieron de su escondite porque se acerca una amenaza: Unicron.

Optimus Primal (Ron Perlman) y Optimus Prime en ‘Transformers: Rise of the Beasts’/Foto: Paramount Pictures

Más adelante en el tráiler de Transformers: Rise of the Beasts vemos a Noah Diaz (Anthony Ramos), un exmilitar que sin saberlo, está conduciendo a Mirage (Pete Davidson), un Autobot que se une a Optimus Prime, Bumblebee y los Maximals para acabar con Unicron. Sin embargo, la cosa no será sencilla, pues en la Tierra hay un grupo que ayudará a estos villanos: los Terrorcons, liderados por Scourge (Peter Dinklage).

Además de Anthony Ramos, Ron Perlman, Pete Davidson, Dominique Fishback (quien interpreta a Elena Wallace, una arqueóloga que se ve involucrada en el conflicto) y Peter Dinklage, otros actorazos prestan sus voces en Transformers: Rise of the Beasts, como Michelle Yeoh y Cristo Fernández.

Noah Diaz (Anthony Ramos) y Mirage (Pete Davidson) en ‘Transformers: Rise of the Beasts’/Foto: Paramount Pictures

Que no se les pase que Transformers: Rise of the Beasts se estrenara en los cines de México el próximo 8 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta aventura que promete ser épica, chequen a continuación el tráiler oficial: