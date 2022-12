Optimus Prime y Bumblebee regresan en el tráiler de 'Transformers: Rise of the Beasts'

Vaya que el 2022 está cerrando con todo en cuanto a cine. No solo porque en estos últimos días del año llegarán a los cines varias películas que les traemos ganas, también porque estamos viendo adelantos de cintas que seguramente vendrán en 2023 y la romperán en las taquillas cuando se estrenen, como el caso de Transformers: Rise of the Beasts, donde veremos de vuelta a los Autobots y Decepticons..

Como recordarán, ya tenía rato que no teníamos noticias de proyectos para la pantalla grande de esta franquicia. Fue en 2017 cuando se estrenó The Last Knight y un año después, Paramount Pictures lanzó la película en solitario de Bumblebee. Sin embargo, bajita la mano estaban planeando una nueva producción que en esta ocasión, contará con la dirección de Steven Caple Jr. (quien estuvo a cargo de Creed II) y por supuesto, la supervisión del mismísimo Michael Bay.

Foto: Paramount Pictures

Agárrense, que ya tenemos el primer tráiler de ‘Transformers: The Rise of the Beasts’

Para ser honestos, fueron pocos los detalles que revelaron sobre la siguiente cinta de Transformers, lo único que sabíamos era que llevaría por nombre Rise of the Beasts y la fecha de estreno. Pero ahora y luego de un buen rato sin saber nada sobre esta película, por fin tenemos el primer teaser tráiler y estamos seguros que les volará la cabeza, porque es una verdadera locura de proporciones colosales. Esta nueva aventura –que servirá como secuela de Bumblebee– está situada en la década de los 90 y nos presenta a los Maximals, los Predacons y los Terrorcons, una serie de razas que han estado presentes en nuestro planeta desde hace miles de años.

Sin embargo, en esta ocasión se pondrán en medio de la batalla que los Autobots y los Decepticons, y entre todos, armarán una pelea épica por la supremacía. Aunque por ahí también tenemos a humanos nuevos, como Noah (interpretado por Anthony Ramos), un ex-militar experto en electrónica que intenta mantener a su familia y Elena (Dominique Fishback), una investigadora de artefactos en un museo que vive a la sombra de su jefe.

Foto: Paramount Pictures

Apunten la fecha en el calendario, porque Transformers: The Rise of the Beasts llegará a los cines de México el próximo 8 de junio de 2023. Pero mientras esperamos a que se estrene en nuestro país y para calentar motores –literal–, a continuación les dejamos el primer adelanto oficial de esta película: