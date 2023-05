Híjole, la verdad es que hay hasta para aventar. Seguramente en los últimos días se han topado con el trend de TikTok en el que todos sacan a relucir esos traumas cinematográficos que nos han dejado varias cintas. Todo musicalizado con “Stop Crying Your Heart Out” de Oasis.

Pero vamos por partes. Un trauma cinematográfico (para los que anden con cara de what?) es básicamente cuando ves una película que te afecta al grado de dejarte marcado emocionalmente. En otras palabras: te deja en un estado de “shock”.

Peter Parker y Gwen Stacy en ‘The Amazing Spider-Man 2’. Foto: Sony Pictures

Muchas películas nos han dejado con traumas cinematográficos

Sea por escenas muy violentas e impactante, o una trama emocional muy profunda y reflexiva que a veces se basa en hechos reales, varias películas logran que nos identifiquemos con los personajes al grado de provocarnos una crisis existencial.

En el caso del trend de TikTok que les mencionamos, los traumas cinematográficos son muchos y no muy agradables, pues en varias ocasiones sólo nos dejan pensando que los finales felices no existen y no queda más que aceptar la realidad.

Escena de la película ‘The Lovely Bones’. Foto: Paramount Pictures.

Estos son 10 de nuestros traumas cinematográficos

Nosotros nos subimos al tren y acá les enlistamos 10 de los traumas cinematográficos que nos marcaron fuertemente. Aunque claro, hablamos desde una experiencia personal que no precisamente puede ser la misma desde su persona.

Acá les va nuestro top 10 de traumas cinematográficos:

10.- El final de Réquiem for a Dream

Híjole, seguros mucho tienen el final de la cinta que Darren Aronofsky como uno de sus traumas cinematográficos. Y es que cómo no, si presenciamos cómo las vidas de cuatro personas cambian y sus sueños se destruyen por el abuso de las drogas.

Sin embargo, uno de nuestros traumas cinematográficos es con la señora Sara Goldfarb, pues sus alucinaciones sobre asistir al concurso que tanto anhelaba y de usar ese vestido rojo que la lleva a volverse adicta a las pastillas para adelgazar, nos hace pensar que la doñita merecía un final diferente.

Sara Goldfarb en ‘Réquiem for a Dream’. Foto: Summit Entertainment.

9.- La muerte de Susie Salmon en ‘The Lovely Bones’

En 2008, Saoirse Ronan dio vida a Susie Salmon en la película ‘The Lovely Bones’ de Peter Jackson, la cual nos cuenta cómo una niña es asesinada por su vecino y la travesía/dolor de una familia por saber la verdad detrás del crimen. Una película bastante fuerte, la neta.

Nuestro trauma cinematográfico con esta cinta fue que Susie, antes de ser asesinada, pacta una cita con su crush de la escuela. Algo que nunca ocurre ya que el vecino en cuestión la asesina dentro de una especie de sótano que construye en medio del campo.

The Lovely Bones nos dejó uno de nuestros traumas cinematográficos. Foto: Paramount Pictures

8.- La muerte del profesor en ‘Siempre a tu lado’

Todo amante de los perritos que se respete ha llorado con la película ‘Siempre a tu lado’, del director Lasse Hallström, que nos relata la vida de Hachiko, un perro Akita que por azares del destino llega a casa de un profesor con quien se vuelve muy cercano.

La cinta está basada en una historia real ocurrida en Japón y sin duda, esa escena donde Hachi regresa a la estación de tren y espera a su dueño (algo que hacía diariamente) nos rompe el corazón, pues el profesor murió de un paro cardiaco ese día y el perrito jamás lo supo o entendió.

Richard Gere y el perrito que interpretó a Hachi en ‘Siempre a tu lado’. Foto: Sony Pictures.

Los fans de esta película recuerdan que Hachi tuvo un presentimiento y quiso jugar con su pelota (algo que jamás hizo antes) con tal de que ese día el profesor no fuera a trabajar.

¿Cómo hubiera sido la historia si el hombre se quedaba en su casa? Nadie sabe, pero de que la historia de Hachiko es un trauma cinematográfico, de eso no hay duda.

Hachiko nunca se enteró que su dueño falleció y lo esperó durante años. Foto: Sony Pictures.

7.- El final de ‘La La Land’

Híjole, nos vamos a atrever a decir todos hemos visto esta joya de Damien Chazelle que nos dejó berreando por recordarnos que en la vida uno no siempre se queda al lado de la persona que ama, pues el destino a veces tiene otros planes.

En el caso de los protagonistas, Sebastian (Ryan Gosling) y Mia (Emma Stone) se conocen en un momento de su vida donde ambos tienen sueños y aspiraciones. Al final las cumplen, pero por separado. ¿Hubiera sido igual si decidieran estar juntos durante la trama?

Ryan Gosling y Emma Stone en ‘La La Land’. Foto: Lionsgate Films

6.- El final de ‘Me Before You’

En 2016, Emilia Clarke dio vida a Louisa Clark, una chica del Reino Unido que termina como asistente de William Traynor (Sam Claflin), un empresario guapo y exitoso que queda tetrapléjico luego de un accidente y ahora busca tener un suicidio asistido en Suiza.

En la película, Louisa intenta que Will recupere las ganas de vivir y juntos pasan por experiencias inolvidables. De hecho en algún punto nos hace pensar que el sujeto cambió de opinión, sin embargo, al final la joven fue a Suiza para despedir a su amado y nos dejó con uno de los muchos traumas cinematográficos en nuestra vida.

Emilia Clarke y Sam Claflin en una escena de la película ‘Me Before You’. Foto: Warner Bros. Pictures.

5.- La decisión de Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’

El 2021 fue toda una locura para los fans de Spider-Man, pues en la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’ pudimos comprobar el multi-verso del superhéroe arácnido. Aunque claro, la cuota que pagamos al final por ver a Toby Maguire y Andrew Garfield en la historia fue bastante alta.

No sólo lo decimos por la muerte de la tía May, sino también porque al final Peter Parker toma la decisión de que lo recuerde con tal de salvar al mundo, así como la vida de sus amigos y su novia. Sin duda, uno de nuestros traumas cinematográficos más recientes y dolorosos.

Uno de nuestros recientes traumas cinematográficos. Foto: Sony Pictures

4.- La muerte de Cedric en ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’

Los fans de Harry Potter lloramos a lo largo de todas las películas del joven mago, pero si hubo una escena que nos dio uno de nuestros traumas cinematográficos fue esa donde Cedric Diggory muere por órdenes de Lord Voldemort, en la película de ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’

Como recuerdan, Cedric participa en el Torneo de los Tres Magos y es asesinado al intentar ayudar a Harry en el cementerio. Su muerte representa la llegada de momentos oscuros a Hogwart y no sé ustedes, pero el llanto del papá de Cedric al descubrir que su hijo había muerto simplemente nos dejó sin palabras.

La muerte de Cedric en Harry Potter y el cáliz de fuego. Foto: Warner Bros.

3.- La muerte de Gwen Stacy en ‘The Amazing Spider-Man 2’

Este es uno de esos traumas cinematográficos que todos se saben. Al final de la segunda parte de la historia de Peter Parker (Andrew Garfield), vemos cómo Spider-Man intenta salvar a su novia, Gwen Stacy, quien fue secuestrada por el Duende Verde.

Lo doloroso de esta película es que Peter Parker hace de todo con tal de salvar a Gwen y usa su telaraña para frenar su caída desde una torre. Si bien al final nuestro héroe logra atraparla, Gwen Stacy se rompe el cuello y muere instantáneamente. ¡Eso no debió suceder, me cae!

Emma Stone como Gwen Stacy. Foto: Sony Pictures.

2.- Amarte Duele

Porque las películas mexicanas también nos dejan traumas cinematográficos y la prueba es Amarte Duele (2002), película protagonizada por Martha Higareda donde conocemos la historia de Ulises y Renata, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran.

Al final de la cinta y luego de que su entorno se niegue a aceptar su amor, Ulises y Renata deciden escapar juntos. Algo que no ocurre, pues Mariana (Ximena Sariñana), la hermana de Renata, descubre el plan y le avisa a Francisco, ex de su carnala, sobre lo que ocurre.

Francisco –interpretado por Poncho Herrera– llega a la central camionera y por accidente le dispara a Renata, quien muere no sin antes de decirle a Ulises que lo ama. Desde ahí todos odiamos a Mariana y nos preguntamos cómo hubiera terminado la historia si no hubiera ido de chismosa.

Foto: Warner Bros.

1.- El final de ‘The Butterfly Effect’

No por nada el trend de los traumas cinematográficos está musicalizado con la canción “Stop Crying Your Heart Out” de Oasis, pues esa canción también aparece en la cinta ‘The Butterfly Effect’, que básicamente nos recuerda que las acciones de nuestro pasado repercuten en el futuro.

El protagonista de la cinta, Evan Treborn (Ashton Kutcher), tiene la capacidad de retroceder en el tiempo y cambiar cosas de su pasado para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Sin embargo, cada que lo hace cambia drásticamente su presente.

Al final Evan se da cuenta de esto y decide viajar al pasado para dejar de tener esa capacidad de retroceder en el tiempo. Lo cual nos deja pensando cómo hubiera sido su vida si nunca hubiera intentado cambiar los eventos de su pasado, sobre todo el de conocer a Kayleigh.

El final de ‘The Butterfly Effect0 es uno de nuestros traumas cinematográficos más grandes. Foto: Warner Bros.

Como pueden ver, son muchas las películas que nos han dejado con traumas cinematográficos desde hace años. ¿Ustedes cuál cinta agregarían a nuestra lista?