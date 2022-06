Al 2022 le queda un rato todavía y de aquí a lo que resta del año, se vienen películas muy interesantes como See How They Run. Esta es una nueva cinta que el estudio Searchlight Pictures traerá a escena, con un elenco destacado compuesto principalmente por Sam Rockwell, Saoirse Ronan, David Oyelowo y Adrien Brody, entre otros.

¿Y por qué decimos que se mira interesante? Pues bien, además de que el reparto está de lujo, este miércoles 29 de junio se liberó el primero tráiler oficial, donde nos dejan ver que el misterio y la comedia serán los componentes esenciales de esta entrega.

Foto: Searchlight Pictures.

Aquí el tráiler de ‘See How They Run’

See How They Run nos mostrará la historia de Stoppard (Sam Rockwell), un perspicaz pero apático inspector que se nota enojado con el mundo y que es acompañado por la seria pero entusiasta novata agente Stalker (Saoirse Ronan).

La pareja tiene la encomienda de investigar el impactante asesinato de Leo Köpernick (Adrien Brody), un reconocido actor que se preparaba para interpretar la adaptación de una importante obra teatral escrita por Mervyn Cocker-Norris (David Oyelowo).

Así, nuestros detectives se ven envueltos en el glamoroso mundo del teatro londinense de la década de 1950, pero también en los bajos mundos que lo rodean desde la clandestinidad.

Foto: Searchlight Pictures.

En el tráiler recién liberado de See How They Run, podemos ver a Stoppard dándole lecciones sobre el trabajo a Stalker quien se muestra con ganas de resolver el caso. Pero ella, debido a su ímpetu desenfrenado, constantemente deja pasar algunas pistas y otros factores de por medio.

Eso sí, el personaje de Ronan sin duda será uno de los que se encargue de entregarnos los momentos más divertidos en pantalla. Por otro lado, se muestra que Köpernick era un tanto conflictivo con su staff de producción y compañeros de elenco, por lo que nuestros investigadores abren la posibilidad de que algún involucrado en el reparto o productores sean el asesino. ¿O serán víctimas potenciales?

Las demás figuras que componen el reparto de esta película son Ruth Wilson, Harris Dickinson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Shirley Henderson, Reece Shearsmith, Paul Chahidi, Pearl Chanda, Charlie Cooper y Pippa Bennett-Warner entre otros. Aquí les dejamos el tráiler.

¿Y cuándo se estrena?

Searchlight Pictures tiene el estreno de See How They Run programado para el próximo mes de septiembre en Estados Unidos, aún sin un día en concreto programado. No se ha comentado si también por esas fechas se estrenará a nivel mundial.

Pero podemos esperar a que la cinta llegue a Latinoamérica un poco después de su lanzamiento en EE.UU. Recordemos que, por ejemplo, Searchlight Pictures estreno en suelo estadounidense Nightmare Alley en diciembre del 2021, para luego traerla a México a finales de enero de este 2022.

Así que es válido pensar que esta nueva entrega podría llegar a nuestra región en los últimos meses de este año. Como sea, andaremos al tanto para cuando den una fecha concreta. Ahora que andaos hablando de Nightmare Alley, acá les dejamos nuestra entrevista con Guillermo Del Toro.