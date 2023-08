Lo que necesitas saber: Se ha revelado un detrás de cámara del número musical que Ryan Gosling tuvo en 'Barbie'.

A un mes de su estreno mundial (o bueno, en la mayoría de los países), ‘Barbie’ se convirtió en todo un fenómeno cinematográfico en donde vimos a miles de personas unirse al ‘Barbiecore’, que es vestirse o usar cosas de la famosa muñeca de Mattel.

Pero además de darle más popularidad a la muñeca creada por Ruth Handler, la cinta dirigida por Greta Gerwig también logró darle una popularidad nunca antes vista a Ken, el muñeco que originalmente se creó para ser el novio de Barbie y quien en la cinta sufre por estar en la friendzone.

Ryan Gosling tiene un número musical en la película de Greta Gerwig. Foto: Warner Bros. Pictures

Ryan Gosling se ganó nuestros corazones en ‘Barbie’

Más allá de sus coloridos looks y su naciente amor por los caballos y el ‘patriarcado’, Ken se hizo famoso en la cinta de ‘Barbie’ gracias a dos cosas: la interpretación que hizo Ryan Gosling para este personaje y su interpretación con “I’m Just Ken”.

Si ya vieron la película sabrán que nos referimos al número musical donde Ken expresa su frustración al ver que ‘Barbie’ no le corresponde en el amor. No sólo eso, sino que se siente perdido sin ella y básicamente no importa cuánto se esfuerce, siempre será el número 2.

Ken (Ryan Gosling) en la película de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

Gracias a la interpretación musical que Ken tuvo en la cinta de Greta Gerwig

“Soy sólo Ken y soy suficiente. Y soy grandioso haciendo cosas, así que oye, mírame, sí, solo soy Ken“, es algo que menciona el muñeco en el ya famoso musical dentro de ‘Barbie’, que para muchas personas fue de las mejores escenas en la cinta.

En julio pasado, días antes de que se estrenara la película, Warner Bros estrenó el video de “I’m Just Ken” como una vista exclusiva a lo que veríamos e la pantalla grande. Sin embargo, ahora nos dejan ver algo del detrás de cámaras de la rola.

Y ahora se ha lanzado el video inédito de “Im Just Ken”

Este lunes 21 de agosto se lanzó un nuevo clip en el cual Ryan Gosling no sólo interpreta “I’m Just Ken”, sino que nos muestra el detrás de cámaras de esta canción en ‘Barbie’, donde aparece Greta Gerwig dirigiendo (y divirtiéndose) mientras graban la escena.

Si eso no fuera suficiente, en el video también vemos a Slash, encargado de tocar un solo de guitarra en la canción, así como a Wolfgang Van Halen (hijo de Eddie Van Halen) quien también participó musicalmente en “I’m Just Ken”, producida por Mark Ronson.

Aunque ya pasaron varias semanas desde el estreno de ‘Barbie’, la película de Greta Gerwig sigue siendo un éxito y este tipo de videos nos comprueban que nunca será suficiente cuando se trate de la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

