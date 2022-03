El discurso de Will Smith tras recibir el Oscar a Mejor Actor (y cachetear a Chris Rock)

Los Oscar 2022 quedará para la historia y no solo por el hecho de la entrega misma; también por el tenso incidente ocurrido entre Will Smith y Chris Rock. Este último, conocido por no detenerse al bromear sobre otros actores, lanzó un chiste sobre Jada Pinkett Smith para darnos uno de los momentos más inesperados… al menos para el público.

Chris presentó el premio a Mejor Documental, pero antes hizo la broma sobre la esposa la reconocida actriz y esposa de Will Smith, que terminó con el actor de King Richard subiendo a la tarima y propinándole una cachetada estilo Eduardo Yañez al comediante. Durísimo momento (con todo y que ha salido la especulación sobre si fue real o actuado).

¿Y qué pasó después? Les contamos, ya que Will Smith se llevó el premio a Mejor Actor y su discurso de aceptación ha sido bastante curioso, especial, peculiar… llámenle como quieran.

Will Smith dio su discurso de aceptación tras el incidente con Chris Rock

Will Smith era uno de los favoritos para ganar el premio a Mejor Actor y lo logró por su papel en King Richard. Pero su aceptación del Oscar en la ceremonia tuvo otro protagonista más: el altercado que tuvo con el comediante Chris Rock momentos antes (POR ACÁ les contamos a detalle).

El momento ha sido raro, tenso y muchas cosas más pues tras la agresión, Smith se llevó la estatuilla con lágrimas en los ojos durante su discurso de premiación, en el cual hizo bastantes referencias sobre lo importante de cuidar a la familia que se entienden en el contexto de lo sucedido con Rock (aunque a él no lo mencionó directamente).

“Richard Williams [sobre quien está inspirada la película] era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, me siento abrumado por lo que Dios me pide que haga y esté en este mundo. Al hacer esta película, pude proteger a Aunjanue Ellis [actriz], que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido”, dijo Will Smith en su momento.

“Tengo que proteger a Saniyya y Demi [actrices], las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena. Estoy llamado en mi vida a amar a la gente. Y a proteger a la gente… Sé que para hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de recibir abusos, tienes que ser capaz de que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Tienes que sonreír y tienes que fingir que eso está bien… Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa“, complementó Will.

“En tu punto más alto, ahí es cuando el diablo viene por ti”, mencionó el actor sobre unas palabras que le habría dicho Denzel Washington tras bambalinas. Y remató: “El amor te hará hacer locuras… Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Espero que la Academia me invite de nuevo“. ¿Qué les pareció el discurso de Will Smith?

Y aquí, la versión sin censura