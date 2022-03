WHAT?! El incomodísimo momento cuando Will Smith cacheteó EN VIVO a Chris Rock en los Oscar 2022

Oh sí, estamos contentos porque después de mucha espera, regresaron los Oscar este 2022 a nuestras vidas. La máxima fiesta de Hollywood nos ha dado un montón de sorpresas, en una ceremonia que nos ha recordad cómo eran las cosas con este eventazo antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia. Sin embargo, en medio de tantas estatuillas y nominados, suceden momentos bastante extraños que nos dejaron con el ojo cuadrado. Tal como lo que sucedió con Will Smith y Chris Rock.

Sabemos que estos dos nombres son muy importantes dentro de la industria cinematográfica, sobre todo cuando pensamos en la comedia, participando en algunas cintas que nos han sacado un montón de carcajadas. Pero ahora sí sorprendieron a todo el mundo porque protagonizaron un instante bastante bizarro en medio de los premios de la Academia y que para serles honestos, no tenemos idea si esto fue actuado y lo planearon, o fue realidad y las cosas entre ambos se salieron de control.

Resulta que Chris Rock estaba a punto de anunciar a los nominados en la categoría de Mejor Documental en los Oscar 2022. Todo estaba bastante normal, el comediante –como siempre suele hacerlo– se aventó una serie de chistes antes de mencionar los nombres de los que estaban a punto de llevarse la codiciada estatuilla que hicieron reír a todo el Dolby Theatre. Sin embargo, hubo una broma que hizo que Will Smith nos regalara un momento sumamente extraño y del que se hablará en los próximos días.

Resulta que Rock mencionó a Jada Pink Smith, la esposa de Will, diciendo que estaba ansioso por ver la segunda parte de G.I. Jane (película protagonizada por Demi Moore y en donde aparece con la cabeza prácticamente rapada). Al principio, Smith se rió por lo que Chris dijo, pero a Jada evidentemente no le hizo. De la nada y sin esperarlo, el actor que protagonizó King Richard se paró de su asiento, se dirigió hasta el escenario y de repente le soltó un golpe a Rock. Acá les dejamos el video para que lo chequen.

Will Smith just punched Chris Rock and told him “keep my wife’s name out of your f***ing mouth” pic.twitter.com/1f1ytdbMRv

— CJ Fogler (@cjzer0) March 28, 2022