Checa por acá el tráiler de 'Wish', la nueva película de Disney con Chris Pine y Ariana DeBose

Este 2023, Disney está festejando 100 años de ser una de las compañías más importantes del entretenimiento, la cual fue pionera en las cintas de animación. Y vaya que echarán la casa por la ventana para celebrar, pues tendrán varios estrenos importantes, entre ellos Wish, su nueva película con Chris Pine y Ariana DeBose.

Desde hace un buen rato, la casa de Mickey Mouse anda colaborando de nuevo con Chris Buck y Fawn Veerasunthorn (quienes han estado detrás de cintas como las dos partes de Frozen, Tarzan, Pocahontas y Raya and the Last Dragon). Sin embargo, durante la CinemaCon 2023, Disney por fin soltó imágenes y adelantos exclusivos de Wish, los cuales crearon muchísima expectativa.

Este fue uno de los primeros artes que revelaron de ‘Wish’/Foto: Disney

Disney por fin lanzó el tráiler de ‘Wish’, su nueva película con Chris Pine y Ariana DeBose

Lamentablemente, los únicos que pudieron ver estos adelantos de la cinta fueron aquellos que se lanzaron a la convención en Las Vegas. Pero lo bueno es que después de emocionarnos con este proyecto, ya tenemos el primer tráiler de Wish, la nueva película de Disney y agárrense, porque seguro les traerá vibras de clásicos de la compañía.

En este vistazo de Wish, nos llevan al Reino de Rosas, un lugar donde los deseos se hacen realidad. Ahí conocemos a Asha (Ariana DeBose), una chica de 17 años, siente una oscuridad que nadie más siente. Es por eso que durante su desesperación, la joven le suplica a las estrellas en un momento de necesidad que la ayuden a salvar su reino de un peligro inminente.

Ariana DeBose y Alan Tudyk prestan sus voces a Asha y Valentino en ‘Wish’/Foto: Disney

Para fortuna de Asha, una estrella real del cielo llamada Star responde a su deseo. Sin embargo, no todo será perfecto para la protagonista de Wish, pues de todas maneras debe lidiar con King Magnifico (Chris Pine), el gobernante del Reino de Rosas que se ve que no está tan de acuerdo con la chica.

Además de Chris Pine y Ariana DeBose (quien por cierto, se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2022 por su papel en West Side Story de Steven Spielberg), en el reparto de Wish también está Alan Tudyk, quien da vida a Valentino, una cabra cuyo deseo de comunicarse se hace realidad. Y sin duda, ya queremos ver esta cinta.

Chris Pine interpreta a King Magnifico en ‘Wish’/Foto: Disney

Anoten bien el mes en el calendario porque Wish, la nueva película de Disney llegará a los cines de nuestro país en noviembre de 2023. Pero mientras esperamos a que revelen la fecha exacta de estreno en México y Latinoamérica, y para calentar motores, a continuación les dejamos el primer tráiler de esta cinta: