Desde hace ya algunos años, Disney anda con todo reviviendo sus clásicos con actores de carne y hueso (y CGI) para presentárselos a una nueva generación de jóvenes que quizá no tuvieron chance de ver estas película que marcaron nuestra infancia. Pero aunque no lo crean, se vienen un montón de live-action de Disney para el futuro.

El Rey León, Aladdin, Dumbo, El Libro de la Selva, La Bella y La Bestia y Pinocho son solo algunas de las historias famosas de la casa de Mickey Mouse que regresaron a la pantalla grande y a su plataforma de streaming. Sin embargo, la empresa ya tiene listos algunos live-action y otros más se encuentran en desarrollo, así que es momento de repasarlos.

Imagen del live-action de ‘El rey león’/ Foto: Disney

Repasemos los próximos live-action confirmados de Disney

La Sirenita

El primer live-action de Disney que se acerca a la pantalla grande es ni más ni menos que La Sirenita, una película que armó toda una conversación en redes sociales porque la casa de Mickey Mouse a la actriz afrodescendiente, Halle Bailey para interpretar a la mismísima Ariel… ya saben, personas tóxicas en el internet.

Pero además de ella, en esta nueva adaptación de La Sirenita tenemos a nombres grandes, como Melissa McCarthy en el papel de Úrsula y Javier Bardem dando vida al Rey Tritón. Anoten la fecha, porque este live-action de Disney llega a los cines del mundo el próximo 26 de mayo de 2023.

Peter Pan & Wendy

Del mar nos pasamos al país de Nunca Jamás para repasar otro de los live-action de Disney que se enfocarán en un clásicos de la compañía. Hablamos de Peter Pan & Wendy, cinta en la que veremos al niño eterno de nuevo en una nueva aventura fantástica y uno de los estrenos fuertes de la plataforma de la casa de Mickey Mouse para 2023.

Y quizá no ha llamado la atención como otros live-action de esta lista, pero en su elenco tiene actores importantes, como Jude Law en el papel del Capitán Garfio. Además, los jóvenes Alexander Molony y Ever Anderson darán vida a Peter Pan y Wendy respectivamente. Esta película estará disponible en el catálogo de Disney+ el próximo 28 de abril de 2023.

La Mansión Embrujada

En 2003, Disney lanzó una película de La Mansión Embrujada, con Eddie Murphy como protagonista y basándose en una de las atracciones más icónicas de Disneyland. Sin embargo, 20 años después, estrenarán una especie de remake o reboot que también está en la lista de los próximos live-action de Disney.

Ahora, en lugar de contar con Murphy, tendremos a un elenco de puras estrellas para la nueva versión de La Mansión Embrujada, encabezado por Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis y Jared Leto. Que no se les olvide que este live-action se estrena el 28 de julio de 2023 en Disney+.

Mufasa: El Rey León

Ahora vamos con otro de los próximos live-action de Disney que de plano nos dejaron con el ojo cuadrado. En 2019, Jon Favreau estrenó su versión de El Rey León bajo este formato que tuvo críticas mixtas (pues todo el mundo ama el clásico animado). Pero a pesar de los comentarios, dentro de muy pronto tendremos una precuela llamada Mufasa: El Rey León.

De esta película no han revelado tantos detalles, lo único que sabemos es que está en producción y que a través de flashbacks, Rafiki, Timón y Pumba le cuentan la historia de Mufasa a un joven cachorro de león. Pero lo que sí tenemos claro es que Disney estrenará este live-action en 2024.

Imagen del live-action de ‘El Rey León/Foto: Disney

Blancanieves

Ahora es el turno de hablar de un live-action de Disney que seguramente tendrá todos los reflectores, pues se trata de la primera película animada que Walt Disney estrenó y que se convirtió en un clásico instantáneo. Así es, hablamos de Blancanieves, que volverá a la pantalla grande con actores de carne y hueso.

Por ahora solo sabemos que Marc Webber (500 Days of Summer y The Amazing Spider-Man) será el director de este live-action, que contará con un guión de la mismísima Greta Gerwig (Barbie, Lady Bird y Little Women) y con Rachel Zegler y Gal Gadot como las protagonistas de esta historia. El live-action de Blancanieves se estrenará en marzo de 2024.

Rachel Zegler será Blancanieves en el live-action / Fotos: Instagram/ Disney

Moana

Por último y para cerrar con los próximos live-action de Disney que ya están completamente confirmados, tenemos ni más ni menos que a Moana. Y sí, sabemos que es una de las películas animadas recientes de la casa de Mickey Mouse, pero al parecer les urge que vuelva a los cines de todo el mundo lo más pronto posible.

Y cómo no, si fue ni más ni menos que Dwayne Johnson quien anunció esta enorme noticia, confirmando que tanto él como Auliʻi Cravalho regresarán para interpretar a Maui y Moana respectivamente en este live-action que aún no tiene fecha de estreno pero está en desarrollo.

Los live-action de Disney que aún no están 100% confirmados

Bambi

Desde hace ya varios años, se dice que Disney está trabajando en un live-action de Bambi, unas de las películas más tristes que vimos en nuestra infancia. Sin embargo, hasta el momento no han soltado detalles importantes. Lo único confirmado es que los guionistas de Capitain Marvel y Rogue One, Geneva Robertson-Dworet y Lindsey Beer están adaptando la historia.

El Jorobado de Notre Dame

El Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo volverá a los cines como uno de los próximos live-action de Disney. El guión lo escribriá el dramaturgo David Henry Hwang, y el famoso compositor Alan Menken confirmó que regresará para componer la banda sonora. Aunque eso sí, aún no anuncian el director ni el reparto de esta cinta.

Aladdin 2

Luego de la película de 2019, Disney ha anunciado que continuará la historia de Aladdin, Jasmín y el Genio de la lámpara con una secuela live-action. Dan Lin y Jonathan Eirich volverán a encargarse de la producción, aunque en esta ocasión, aún no tienen al director que estará al frente de este proyecto ni tampoco está claro si Will Smith y el elenco original regresarán para la segunda parte.

El Libro de la Selva 2

Por supuesto que el live-action de Disney de El Libro de la Selva que se estrenó en 2016 fue todo un éxito. Tanto así que la casa de Mickey Mouse confirmó una secuela de las aventuras de Mowgli. Jon Favreau regresará como director, con Justin Marks como guionista y Neel Sethi volviendo para interpretar el único personaje humano.

Cruella 2

Tras el enorme éxito de Cruella, tanto Emma,Stone como Thompson, declararon que les encantaría hacer una secuela o precuela de la cinta. Poco después Disney hizo oficial la noticia de una segunda entrega live-action protagonizada por Emma Stone que de nuevo, dirigirá y escribirá Craig Gillespie y Tony McNamara respectivamente.

Emma Stone estaría confirmada para la secuela de ‘Cruella’//Fotos: Getty Images/Disney

Hércules

Tras romperla con Aladdin de 2019, Guy Ritchie decidió tomar la silla de director para hacerse cargo del live-action de Hércules para Disney. Pero no solo eso, pues los hermanos Joe y Anthony Russo se encargarán de producir la película (y se dice que Brett Goldstein sería el protagonista). Aunque eso sí, de momento no se sabe si como la cinta original, este será un musical… ¿les gustaría que respetaran esto?

Lilo & Stitch

Desde 2018 se supo que Disney estaba planeando un live-action de Lilo & Stitch, pero fue hasta aunque 2023 que supimos que el proyecto está avanzado. Mike Van Waes estaba trabajando en el guion, mientras que Dean Fleischer Camp fue contratado como director e incluso Zach Galifianakis está involucrado en la película.

Los Aristogatos

Uno de los live-action de Disney de los que tuvimos noticias fue el de Los Aristogatos. Resulta que Will Gluck y Keith Bunin se encargarán del guión de la película, y Questlove (baterista de The Roots y ganador del Oscar por el documental Summer of Soul) será el director de esta cinta que aún no tiene elenco.

Esto es lo que sabemos del live-action de ‘Los Aristogatos’//Fotos: Getty Images/Disney

Robin Hood

Por último pero no menos importante, es momento de hablar sobre un live-action más de Disney, el de Robin Hood. Y es que debíamos incluir este proyecto porque el mexicano Carlos López Estrada (uno de los cineastas detrás de Raya and the Last Dragon y ganador del Oscar por esta cinta) dirigirá la película con el guión de Kari Granlund, quien escribió la versión live-action de La dama y el vagabundo.