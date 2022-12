¿Se cancela? DC Studios estaría echando para atrás 'Wonder Woman 3'

Hace poco, les contábamos POR ACÁ que James Gunn y Peter Safran asumieron sus cargos como copresidentes de DC Studios, la nueva subsidiaria de Warner Bros Discovery que se encargará de las próximas entregas cinematográficas relacionadas a los superhéroes de DC Comics. Y bueno, parece que ya están comenzando la reestructuración de sus contenidos, empezando con lo que sería la tercera película Wonder Woman .

Este miércoles 7 de diciembre, The Hollywood Reporter publicó un artículo exclusivo en el que mencionan que la saga superheroica protagonizada por Gal Gadot no seguirá… O bueno, no al menos con lo que la directora Patty Jenkins tenía en mente para esta continuación en su tercera parte. Les contamos qué onda.

Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Foto: Warner Bros.

¿DC Studios canceló ‘Wonder Woman 3’?

Así que digamos que se canceló definitivamente, pues como que no tal cual… De acuerdo con THR, la directora Patty Jenkins presentó a DC Studios su idea de lo que planeaba para Wonder Woman 3.

Sin embargo, el equipo encabezado por James Gunn y Peter Safran le dijo a la cineasta que su historia planteada no encaja con los planes que el estudio tienen en mente para el futuro de sus franquicias. Las fuentes dicen que el proyecto no avanza y que la encarnación actual presentada para WW3, está descartada.

Lo que no se especifica del todo es si le darán la posibilidad a Jenkins de reescribir el guión o en todo caso, si es el adiós definitivo a la Mujer Maravilla de Gal Gadot.

James Gunn en la Comic-Con de San Diego del 2022. Foto: Getty

El futuro de que desarrollaría DC Studios para sus franquicias

El informe de The Hollywood Reporter menciona que la decisión de echar para atrás Wonder Woman 3, no tiene nada que ver con el aspecto financiero y las restricciones económicas que Warner Bros Discovery ha estado tomando desde que David Zaslav tomó las riendas de la compañía que coordina DC Studios.

Aunque eso sí, WBD se estaría ahorrando un buen varito cancelando la película. Las fuentes dicen que Gal Gadot recibiría un pago de hasta 20 millones de dólares por la película, mientras que la directora Patty Jenkins cobraría hasta 12 millones.

Y ya que hablamos de Gadot, la actriz israelí recientemente se mostró entusiasmada por regresar al dicho papel. “Hace unos años se anunció que iba a interpretar a la Mujer Maravilla. He estado muy agradecida por la oportunidad de hacer a un personaje tan increíble e icónico y, más que nada, estoy agradecida con ustedes, los fanáticos. No puedo esperar a compartir el próximo capítulo con ustedes“, escribió Gadot en un tuit del 6 de diciembre pasado.

Tuit de Gal Gadot. Foto: Captura de Twitter.

**INFORMACIÓN ACTUALIZÁNDOSE…