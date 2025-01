Llevar el feminismo y el patriarcado a un nuevo terreno: Una entrevista con la directora y el elenco de 'La Liberación'

Cada vez es más frecuente ver historias en el cine o la televisión que muestran una perspectiva feminista del mundo y la vida, lo cual es increíble porque nos abre un panorama completamente diferente al nuestro y eso da pie a hablar al respecto. Por supuesto que en México existen esta clase de proyectos, pero quizá, nadie ha abordado esta postura como lo ha hecho Alejandra Márquez Abella con La Liberación.

Esta cineasta y guionista mexicana (a quien recordarán por dirigir recientemente El norte sobre el vacío y A Million Miles Away) es quien está detrás de esta producción para Amazon Prime Video, en la cual –después de varios años– vuelve a trabajar con las protagonistas de Las niñas bien (Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Johanna Murillo) para seguir con el diálogo del feminismo desde un terreno completamente nuevo.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué es La Liberación? Bueno, pues es una serie que se centra en la historia de tres mujeres que se unen para convencer a una joven actriz de que retire una acusación de acoso sexual en contra de un famoso director de cine. Sin embargo, es a través de esa experiencia y otras situaciones a su alrededor que las protagonistas

Aprovechando que el 17 de enero llegó al catálogo de Amazon Prime Video esta producción que seguro dará de que hablar, tuvimos chance de platicar con la directora y el elenco, quienes nos contaron desde cómo surgió la idea de contar esta historia a partir de un lado distinto hasta las cuestiones que enfrentaron las actrices y en general, qué representa formar parte de un proyecto que busca abrir la conversación sobre el feminismo y el patriarcado en nuestro país.

El origen de La Liberación viene desde hace muchos años. Alejandra Márquez Abella (directora y creadora de esta serie) ha contado que comenzó a trabajar en esta historia a raíz de involucrarse en el movimiento #YaEsHora (que surgió en México como respuesta al #MeToo), enfocándose en escribir, filmar y dirigir única y exclusivamente desde su mirada como mujer.

Sin embargo, lo que es interesante de esta serie es que, la trama principal (sin caer en spoilers) arranca desde el momento en el que las protagonistas se unen para tratar de encubrir un caso de caso por parte de un director famoso, en lugar de enfocarse en la perspectiva de la víctima (lo cual, hubiera sido el camino más obvio).

Sin embargo, a partir de esa situación, de confrontarse con la realidad y llegar a un lugar donde les abren los ojos, los personajes de Ilse Salas, Johana Murillo y Cassandra Ciangherotti comienzan a cuestionarse qué están haciendo, sobre sí mismas y el rol que juega en la sociedad. Pero, ¿cómo nace la idea de arrancar o basar La Liberación a partir de esa visión? Bueno, pues esto nos contó la directora.

“Me acuerdo mucho cuando hice ‘Las niñas bien’ que algunos amigos me decían ‘¿Pero qué vas a hacer? ¿Una apología sobre la élite? Y yo decía ‘No, pues yo más bien quiero ver qué es lo que pierde la élite cuando pierde su posición, ¿no? Quiero estar ahí viendo esas cosas’. Entonces, no es que quiera sensibilizar al público sobre su tristeza o su dolor, sino es más bien una cosa más voyerista o más con ganas de entender, de más curiosidad. Yo creo que el feminismo es una conversación que está activa, que no es una lista de… ya sabes, de cajitas que tenemos que checar o de reglas que tenemos que asumir. No es un dogma estático, es algo que tiene que ir adaptándose y avanzando a los nuevos envistes del sistema patriarcal. Entonces me parece que encontrar nuevas formas de entrarle a esta conversación, pues siempre va a ser productivo”.

“Debo decir que tengo un vicio y es que me gustan los personajes deleznables. Me parece que aprendo más a través de ellos que de los personajes nobles. Como que hay algo de los personajes nobles que son fáciles de acompañar, de mirar, de entender. Y los que son más villanescos, pues como que, no sé, a mí me han servido como para entender el mundo”.

La propia Alejandra Márquez Abella también declaró que los personajes que interpretan las protagonistas de La Liberación estaban escritos o pensados desde una perspectiva específica para confrontarlas con cosas que les resonaban. Y de igual manera, para tratar heridas o cuestiones que les incomodan, así como para intentar comprender de dónde vienen ciertas situaciones que les causan conflicto.

Es así como Cassandra Ciangherotti da vida a Natalia, una actriz súper sexualizada que se vende por su imagen y ser solo una “cara bonita”. Por su parte, Johana Murillo interpreta a Sol, una mujer que trabaja en la industria cinematográfica que está atrapada en una dinámica de poder, la cual la lleva a hacer cualquier cosa por mantener la posición que se ha ganado dentro de un mundo de hombres.

Al final tenemos a Ilse Salas, quien toma el papel de las gemelas Carmen y Sara, las cuales son completamente diferentes entre sí pero ambas son el reflejo de cómo el sistema le ha enseñado a muchas mujeres a competir en lugar de apoyarse, sin importar que tengas que ser rival de tu hermana. Pero, después de grabar La Liberación, ¿fue posible para las actrices sanar o tratar esas heridas o cuestionar? Chequen a continuación lo que nos respondieron Johanna, Ilse y Cassandra respectivamente.

“En mi caso, no sé si todas las cosas, para nada, todas las heridas, no, definitivamente no. Pero sí había una en particular que además no tenía yo conocimiento de qué tan profunda estaba, que tiene que ver con ocupar un espacio en una industria donde no sentía que tenía derecho a pertenecer. Y que con este personaje y con este proyecto… además, porque era como meta la cosa, donde además actrices somos productoras, donde teníamos un lugar de toma de decisiones distinto y de poder –porque eso, tomar decisiones, te da poder– me ayudó muchísimo a ver que importa lo que quiero hacer creativamente. Y que esos espacios, por supuesto, que nos los merecemos, pero que es importante compartirlos, abrirle un hueco a las que vienen atrás de nosotras y darle su lugar a las que ya pasaron por esto también. Es complejo porque es una herida, pero sí, en mi caso, creo que eso me dio como una seguridad de que sí pertenezco y que sí es importante ocupar esos espacios”.

“Creo que ni siquiera he hecho la reflexión si sané o no heridas, simplemente disfruto mucho la comunión con mis amigas, con mis colegas, con tantas mujeres y con tantos hombres compartiendo sus dolores. Y que coincide con que esos dolores vienen de un sistema que nos ha machacado un montón de cosas con las que no nos hemos podido florecer gracias a eso. Entonces, yo creo que todavía yo estoy en ese paso, no de sanar, sino de simplemente reconocer las heridas”.

“El personaje que interpreté es un personaje que me da mucha curiosidad, que me sigue generando mucha curiosidad, pero tiene mucho que ver con una necesidad mía de desenmascarar a la figura que tengo enfrente, sobre todo si veo que está haciendo un juego que se juega mucho en esta industria, que es como el de ser un producto. Como que dicen eso mucho a los actores, tú tienes que venderte a ti mismo de ser un producto. Entonces, cuando veo entrar a los productos, quiero saber cuál es el contenido, quiero ver el envase, qué está hecho, qué tiene atrás. Y bueno, como que una de las cosas que descubrí es que en muchos casos hay una sensación de supervivencia, de mucho miedo, y mucho miedo a tocar las heridas, como de. entrar profundo. Cuando uno se queda mucho en lo superficial es porque hay conversaciones que no quiere tener, y hay razones para eso. Y eso me gustó mucho como entenderlo también, como ser más suave con mis juicios sobre los productos”.