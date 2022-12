Tom Brady es el GOAT de la NFL, eso nadie lo duda, pero esta temporada 2022 con los Buccaneers no le está yendo tan bien, aunque con todo lo malo, aún puede ganar su división y colarse a playoffs.

Y nadie, pero nadie de las franquicias de la Conferencia Nacional, donde juegan los Buccaneers, se querrá medir a Tom Brady en postemporada, simplemente, por es como jugar en el patio de su casa.

Peeeeeero, entre que son peras o son manzanas, Tom Brady estaría jugando sus últimos partidos como jugador de los Buccaneers, porque al finalizar la temporada su contrato termina.

Foto: Getty Images

Esto significa que para 2023, sería un QB agente libre en la NFL, uno de los más atractivos. Hasta el momento, no hay indicios por parte del GOAT, en el que busque una vez más el retiro.

La única cuestión, es que de acuerdo con información de Adam Wells de Bleacher Report, Tom Brady no sería necesariamente un agente libre, porque tendría mucho sentido que los Raiders lo busquen y lo obtengan.

De hecho, después de dejar a los Patriots y llegar a los Buccaneers, Tom Brady tuvo la oportunidad de jugar con los Raiders, desafortunadamente, Jon Gruden -que ya ni está en los ‘Malosos’ por escándalos- tiró todo abajo.

3 razones que dan sentido a que Tom Brady firme con los Raiders en 2023

1 – Derek Carr ya tendría un pie y medio fuera de los Raiders

Pues la temporada 2022 no está acabando como los Raiders esperan, porque tenían altas expectativas de llegar a playoffs, pero eso ya quedó sólo en un sueño.

Están eliminados y Josh McDaniels, entrenador en jefe de Raiders, tomó un decisión que está causando un conflicto interno. Mandó a la banca a Derek Carr, esto no gustó a Davante Adams y el mariscal se alejó del equipo.

Derek Carr firmó una extensión de contrato en abril del 2022, se podría decir que se tiene que mantener con los Raiders, pero no es así. Fueron tres años y 121.5 millones de dólares, pero todo resultó favorable para los ‘Malosos’, a pesar de la mala campaña.

Pues, se ahorrarían 29.3 millones en el límite salarial de 2023 si es liberado o cambiado, o sea, que los Raiders tendrían forzosamente que pagar los 32.9 millones del contrato de Derek Carr si está en la lista de jugadores tres días después del Super Bowl.

Así que, tras banquearlo se podría pensar que el futuro de Derek Carr estaría definido y no es en los Raiders, por lo que tendría sentido que Tom Brady pueda tomar su lugar en 2023.

Foto: Getty Images

2 – Tom Brady tiene una buena relación con Josh McDaniels

Aunque algunos podrían pensar que el que debería irse en lugar de Derek Carr es Josh McDaniels, la verdad es que los Raiders están casi imposibilitados de echar a su entrenador en jefe.

¿Por qué? Básicamente, los Raiders están cortos de efectivo o como se dice en México, no juntan la morrallita para poder correrlo, así que, se tendrán que quedar con él por unas cuantas temporadas.

Pero, esto no tendría que ser tan malo si es que llegan a contratar a Tom Brady, porque el QB y el entrenador tienen una relación de trabajo de más de una década en Patriots.

Josh McDaniels fue coordinador ofensivo en la dinastía que comandó Tom Brady en los Pat’s y tras la salida del GOAT, muchos mencionaron que podía haber sido por diferencias con McDaniels, pero el mismo Brady lo desmintió.

Los Raiders juntarían a una dupla que se conoce a la perfección, que fue exitosa juntos y que podrían llevar a los ‘Malosos’ al tan ansiado Super Bowl que buscan.

Foto: Getty Images

3 – Tom Brady y los Buccaneers no están rifando tanto en un segundo año

Sí, Tom Brady en su primer año con los Buccaneers ganó el Super Bowl, pero, en su segunda temporada, las cosas se están poniendo bastante complicadas en la NFL.

Su cuerpo de receptores no es el mismo, su línea ofensiva no es la misma, Tom Brady no llegó tan concentrado a la temporada por el tema de su retiró y su regreso casi de último momento y lo más importante, ya no tiene a Rob Gronkowski, es lo que más le pesa.

Y para la siguiente temporada, los Buccaneers podrían reforzar de mejor manera el equipo, pero sigue siendo una apuesta arriesgada para el GOAT, que podría rechazar para ir con los Raiders.

Foto: Getty Images