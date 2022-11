Raiders era una de esas franquicias que antes de la temporada 2022 pintaban para dominar su división y estar en lo más alto de la NFL… la realidad es que ninguna de las dos está pasando.

Este 2022 está siendo un verdadero fracaso para la franquicia de Las Vegas, que nada más no ve una en la NFL. Malos resultados, pésimos rendimiento de los jugadores y escándalos con multas para ellos.

Y no podemos decir que tienen un equipo malo, porque se encargaron de reforzar la plantilla con el mejor receptor de la liga –así les costó– y extendieron el contrato de su QB por una millonada.

Foto: Getty Images

Entre que son peras o son manzanas, al momento los Raiders tienen un récord de dos ganados y siete perdidos, totalmente lo contrario de lo que se pensaba antes de arrancar la campaña.

Y con el mal arranque de los Raiders, todo indicaría que el entrenador en jefe, Josh McDaniels, tendría que ser lanzado a la guillotina y perder su trabajo por el mal momento, peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeero no es así.

Foto: Getty Images

Los Raiders sin efectivo para poder darle las gracias a Josh McDaniels como su entrenador

Con el pésimo récord y los playoffs ya muy lejos para los Raiders, el paso natural es despedir al entrenador en jefe y comenzar a buscar uno nuevo para la siguiente temporada.

De hecho, de acuerdo a informes Josh McDaniels no sólo no será despedido de los Raiders, sino que muy seguramente se quedará en su puesto para la siguiente temporada.

Foto: Getty Images

¿La razón? La información de Bill Plaschke en una programa de ESPN menciona que los ‘Malosos’ no tienen el dinero para poder despedir a Josh McDaniels, por increíble que parezca, no tienen el efectivo.

“Estoy diciendo en este momento: Josh McDaniels será el entrenador este año y el próximo. Los Raiders no tienen el dinero para despedirlo, para pagarle. Son pobres en efectivo“, dijo Bill Plaschke en el programa Around the Horn de ESPN.

Foto: Getty Images