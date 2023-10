Lo que necesitas saber: Russell Wilson recibirá 161 millones garantizados en su contrato con Denver

Ninguna franquicia de NFL tiene el éxito asegurado nada más por estar en la mejor liga del mundo. Para lograr estabilidad se necesita una planeación y estructura sostenible, algo que los Broncos de Russell Wilson no tienen.

La cosa es que, tras el retiro de Peyton Manning, Broncos nada más no encuentra a ese comandante de la ofensiva en el cual depositar todo el peso de la franquicia.

Intentaron de todo, pero nada funcionaba, entonces, recurrieron a buscar a alguien ya consolidado en NFL y ese hombre era Russell Wilson.

Russell Wilson en su llegada a Denver – Foto: Getty Images

¿Por qué Russell Wilson fue el elegido?

El QB fue una pieza importante para que los Seahawks ganaran un Super Bowl, precisamente contra Broncos. Estuvieron cerca de ser una dinastía, pero por X o Y razones, no se les dio.

Sí, en Seattle -y toda la NFL- fue un equipo de época, acostumbrado a ganar, entrar a playoffs, competir por el Vince Lombardi y todo eso gracias a Russell Wilson, un corredor legendario y una defensiva histórica.

El QB y Marshawn Lynch, una dupla impresionante – Foto: Getty Images

Los números respaldaban a Russell Wilson, porque sencillamente era uno de los mejores mariscales de campo en toda la NFL.

Así que, la decisión de llevárselo a los Broncos fue sencilla. Sabían que Russell Wilson era el hombre para guiar al equipo al siguiente nivel, el único problema es que no sería nada barato convencerlo de ir a Denver.

Broncos preparó una súper oferta para que los Seahawks no dijeran que no. Echaron la casa por la ventana, hipotecaron parte del futuro y ante una oferta inverosímil, Seattle se relamió los bigotes y aceptaron la oferta.

Esto es todo lo que dieron los Broncos por el mariscal de campo. Mandaron dos selecciones de primera ronda de Draft (2022 y 2023), dos selecciones de segunda ronda (2022 y 2023) y una de quinta ronda (2022). Además, a Drew Lock (QB) y Noah Fant (ala cerrada).

Eso no es todo, porque Denver firmó a Russell Wilson con un contrato de cinco años por 242 millones, 161 de ellos garantizados. Una auténtica apuesta en la ruleta rusa.

Broncos apostó todo por el exQB de Seahawks – Foto: Getty Images

Las 3 razones que evidencian el pésimo trato que hicieron los Broncos

Russell Wilson no es un líder

John Elway y Peyton Manning son dos mariscales de campo legendarios en Denver, y ellos tienen algo en común… el liderazgo. Esa cualidad con la que se nace, pero no se desarrolla.

Russell Wilson era uno de los capitanes en Seattle, pero no un líder en el equipo. Los jugadores estaban comprometidos con él, pero eso no significa que tenga las cualidades de liderazgo para ir a otra franquicia a tener éxito.

Ojo, que el hecho de que digamos que Russell Wilson no sea líder es malo. Pero, una de las cualidades de un líder es la gestión emocional y tras la derrota contra Patriots en el Super Bowl, Russell Wilson fue bajando su rendimiento y gacho.

Simplemente no logró reponerse de aquella derrota y sigue cargando en sus hombros, esa intercepción que cambió su carrera para siempre, incluso, ya estando en Broncos, ese fracaso lo persigue.

La jugada que cambió la carrera de Russell Wilson – Foto: Getty Images

“¿Conoce la diferencia entre Russell Wilson y Peyton Manning? Russell no tiene el poder de pedir ese tiempo muerto sin la banca. Peyton Manning puede pedir ese tiempo muerto sin la banca. Él es el entrenador en el campo. Él tiene ese respeto“, esto dijo Richard Sherman en su podcast.

Rodeado de un equipo exitoso, en Broncos no tanto

Sí, un QB es capaz de llevar a una franquicia al éxito rotundo, pero ningún mariscal de campo ha llevado solito a un equipo a levantar uno o más trofeos Vince Lombardi. Incluso, ningún QB puede tener una temporada ganadora él solito.

Los grandes equipos con QB’s legendarios tienen una cosa en común y es que estaban rodeados de auténticos jugadorazos, que hicieron más fácil la tarea de ganar y ser campeones.

Peyton Manning no habría ganado un título sin Reggie Wayne o Dallas Clark, una línea ofensiva bastante completa y una defensiva de locura en Colts. Tom Brady, el GOAT, no habría ganado si no lo hubieran rodeado de increíbles jugadores en todas las líneas.

De hecho, Tom Brady es un ejemplo perfecto de liderazgo y estar rodeado de un gran equipo. Pues, con Patriots sacrificó dinero de un mejor contrato para él y lo hizo para que la franquicia tuviera presupuesto de traer a mejores jugadores. El resultado, seis campeonatos conseguidos.

Tom Brady, la leyenda más grande de la NFL – Foto: Getty Images

En Seahawks estuvo rodeado de Legion of Boom, así llamaban a la defensa implacable conformada Richard Sherman, Earl Thomas y Kam Canchellor; además de Michael Bennet, Bruce Irvin y Bobby Wagner. Le tenemos que agregar a Marwshawn Lynch, corredor legendario.

Ese talento para rodear al QB escasea en Broncos. Russell Wilson no tiene un talento sólido a su alrededor capaz de formar un equipo ganador. Posiblemente tenga mejores receptores en Denver que en Seahawks, pero, eso no lo es todo.

Ni la defensa ni el backfield en ofensiva y muchas veces ni el gran talento de los receptores le ha ayudado a sacar las papas del fuego. Ese es uno de los problemas principales de Russell Wilson, que no tiene lo que antes tenía.

Las cosas no pinta bien para Russell Wilson en Denver – Foto: Getty Images

Relación costo-beneficio

No podemos no hablar de dinero, porque básicamente así es como se mide un buen o mal trato. Títulos, éxito y ganar es igual a dinero para el equipo; los fracasos y decepciones, inevitablemente se traducen en pérdidas económicas.

161 millones de dólares garantizados es mucho dinero y sinceramente, a este punto de la temporada 2023 (semana 6 por jugarse) le ha salido sumamente caro a los Broncos.

Lleva 21 partidos como jugador de Denver, de los cuales sólo ha ganado cinco. No alcanzó postemporada en la 2022 y en 2023, pinta para ser el peor equipo de la NFL o por lo menos, contender por ese puesto.

28 pases de anotación en sus juegos con Broncos, cuatro mil 829 yardas por aire y 15 intercepciones. Números bastante criticables para un QB de 161 millones y por el que se hipotecó el futuro de la franquicia.

O sea que, cada pase de anotación le ha costado a los Broncos cinco millones 750 mil dólares y si lo vemos en cuanto a intercepciones, son 10 millones 733 mil 333 dólares por los balones entregados por Russell Wilson.

No podemos negar que Russell Wilson tuvo todo para ser un jugador de época, pero no lo logró. Las criticas son feroces y justificadas, además, podemos catalogar este intercambio como uno de los peores en la historia de toda la NFL o en una de esas, el peor… esa es la conclusión.

Denver deberá pensar en hacer un cambio porque el presente es horroroso – Foto: Getty Images

