Lo que necesitas saber: El eFootball -con sus diferentes nombres- lleva más de 30 años en el mercado de los videojuegos

Uno de los mercados más competidos en el mundo de los videojuegos, es el futbol. Son varios los desarrolladores que pelean por adquirir más y más jugadores; tenemos a ‘EA Sports con FC 24’ y Konami con ‘eFootball’, ambos como puntas de lanza.

Estas franquicias de videojuegos, han acaparado por años el mundo del futbol y con justa razón. Ambos juegos y con sus antiguos nombres, llenaron de mágicos recuerdos a varias generaciones.

Pero centrémonos en el videojuego de Konami. Muchos lo conocieron como International ‘SuperStar Soccer’, después cambió a ‘Winning Eleven’, se transformó a ‘ProEvolution Soccer’ y finalmente quedó en ‘eFootball’.

En los últimos dos años, la base de fanáticos que antes mencionamos, aquellos que crecieron jugando alguna de estas versiones de futbol, están totalmente descontentos con que no esté el modo Master League.

Messi en un promocional del videojuego – Foto: Especial

¿Alguien puede pensar en los jugadores más veteranos?

Está increíble que Konami le entre a las últimas novedades de los videojuegos, que son los modos en línea y hasta entre consolas, porque hacía allá apunta el futuro.

La cosa es que, apostó totalmente por esos jugadores nuevos y que podrían sumar en el camino; olvidándose brutalmente de aquellos gamers que disfrutan del modo clásico -sin conexión-.

Quitaron la Master League y muchos jugadores pegaron el grito en el cielo, porque para unos cuantos era la razón por la que compraban año con año el videojuego.

No decimos que está mal por parte de Konami ir a las nuevas tendencias, porque finalmente ellos toman la decisión, pero esperemos que piensen más en todos sus fanáticos.

Las Chivas en el ‘eFootball’ – Foto: Especial

Juego gratis, pero, ¿a qué costo?

Una de las decisiones más controversiales fue la de ya no cobrar por jugar ‘eFootball’, aunque eso del juego gratis solo es con unos cuantos modos, para disfrutar toda la experiencia, sí tienes que echarle unos pesitos.

Pero, el juego ya es totalmente gratis y se perdieron una buena suma de dinero con las posibles ventas. Esta pérdida de dinero sí termina afectando al primer punto.

¿Por qué? Sencillo, al tener menos entradas de dinero existe menos presupuesto para pagar desarrolladores para los modos de juego off-line y centrarse en los que son en línea.

Aunque, si agregaran la Master League con alguna tarifa de pago, estamos seguros que varios miles de morlacos de ganancias tendrían, porque son muchos los que piden a gritos este modo de juego.

Fans piden a gritos la Master League – Foto: Capturas de pantalla

Lo clásico del videojuego es la Master League

Competir con EA Sports es sumamente complicado, porque unos de los factores decisivos para que ‘eFootball’ cayera ante ‘FIFA’ fueron las licencias de equipos y ligas.

Sí, ‘FIFA’ tenía muchas y por todo el mundo; peeeeeeeeeero, a los verdaderos fans del videojuego de Konami poco les importaba eso, porque lo que ellos buscaban era la Master League.

Este modo de juego donde elegías a tu equipo y llevabas una carrera casi como de director técnico y podías pasar año tras año tras año jugado así… eso mantenía a los fans en la franquicia.

Bien dice un dicho: “Si no está roto, no intentes arreglarlo” y desde Konami no pueden negar que tienen menos jugadores que cuando estaba la Master League.

Así que, podrían escuchar las plegarias de algunos fans que se encuentran sin rumbo fijo y son fieles a ‘eFootball’, además de que no les convence algún otro videojuego de futbol.

Muchos esperan el ansiado regreso de la Master League – Foto: Especial

