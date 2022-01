¡Será espectacular! 30 cosas que tienes que saber sobre la ronda divisional de la NFL

Así como Rafita de los Simpsons, nos sentimos felices y enojados porque viene la ronda divisional de la NFL. Felices porque vamos a vivir unos partidazos en todo el sentido de la palabras y tristes porque cada vez se acerca el final de la temporada.

Quedan ocho equipos y sólo cuatro entrarán a la final de conferencia de la NFL, pero primero lo primero, la ronda divisional nos entrega partidos de auténtica rivalidad y mala sangre en el emparrillado, así que, las tacleadas con más fuerza, no faltarán en la ronda divisional.

Aaron Rodgers siempre fue fan de los 49ers, de pequeño soñaba con vestirse en los colores de la franquicia de San Francisco como profesional. Los 49ers tuvieron la oportunidad de elegir a Rodgers en el draft del 2005, pero eligieron a Alex Smith.

El mariscal fue a los Packers y el resto es historia. Peeeeeeeeeeeero, en playoffs (sea la ronda que sea) Aaron Rodgers no ha podido en contra de los 49ers, no les ha ganado en postemporada. ¿En esta ronda divisional de la NFL, podrá vengarse de las veces que ha visto la derrota? Ya lo veremos.

La cosa es que el Packers vs 49ers no sólo es el único duelo de la ronda divisional, nos esperan partidos como Buccaneers vs Rams, Bills vs Chiefs y Titans vs Bengals… duelazos de locura para todos los aficionados y llegó el momento de ir a los números.

Los datos que debes de saber de la ronda divisional de la NFL

Titans vs Bengals

Titans tiene un récord de 17 ganados y 22 perdidos en playoffs

Derrick Henry podría regresar para el partido contra Bengals, ya tuvo entrenamiento con contacto

Será el partido 77 entre ambas franquicias, Titans aventaja con 40 victorias por 35 de Bengals y un empate

La última vez que se vieron las caras en playoffs, fue en 1990, curiosamente ante los Oilers (antes así se llamaban los Titans y eran de Houston) fue su última victoria antes de la que consiguió Joe Burrow ante Raiders

Dato para apostadores, de acuerdo con Tipico Sportsbook, Titans son favoritos por 3.5 puntos y el over/under de puntos está en 47.5 puntos

Bengals permitió 55 capturas de QB, tercer lugar en ese departamento de la NFL, mientras que los Titans permitieron 47, la séptima de la liga. Festín para las alas defensivas y linebackers

C. J. Uzomah será la clave en ofensiva para Bengals. Con los Titans siendo la segunda mejor defensa de carrera y el perímetro cubriendo con todo a Ja’Marr Chase, el ala cerrada deberá ser el hombre que se robe el show

Tennessee en la temporada 2021, ganaron ocho partidos contra equipos con récord ganador . Es el primer equipo en la historia en tener esa cantidad de victorias contra equipos con récord ganador

. Es el primer equipo en la historia en tener esa cantidad de victorias contra equipos con récord ganador Bengals tiene un récord de seis ganados y 14 perdidos en playoffs

Bills vs Chiefs, el duelo atractivo de la ronda divisional

Bills anotó touchdowns en sus primeras cinco posesiones de balón ante los Patriots en la ronda de comodines

Los Bills no ha perdido desde la semana 15 de la NFL (5 ganados sin derrota desde entonces) y Chiefs tiene un récord de 10 ganados y un perdido desde la semana 8

La mayor desventaja de los Bills para el encuentro es la defensa por carrera, pero los Chiefs no corren el balón, lo que lo hace un duelo aún más parejo en la ronda divisional

Patrick Mahomes tiene un récord de siete ganados y dos perdidos, solamente en postemporada

En los playoffs de la temporada 2020 fue última vez que se enfrentaron en playoffs, fue la temporada pasada en el juego de campeonato de conferencia y Chiefs salió victorioso

Mahomes es el número uno de la NFL en porcentaje de pases completos cuando no tiene presión de la defensiva . Completa el 81% de sus envíos y tiene un rating de 128.6. La presión de Bills debería ser clave

. Completa el 81% de sus envíos y tiene un rating de 128.6. La presión de Bills debería ser clave Para los Chiefs, la clave en defensa es mantener a Josh Allen en la bolsa de golpeo, sabe correr y hace mucho daño cuando lo hace, presionarlo es la mejor manera de neutralizarlo en la ronda divisional

Buccaneers vs Rams

Tom Brady no le ha ganado a los Rams desde que se unió a los Buccaneers

Matthew Stafford tiene un rating como QB de 105.1, su mayor cantidad ante cualquier equipo al que ha enfrentado al menos cinco veces

Cooper Kupp promedia 120 yardas y una recepción de anotación cuando enfrenta a Buccaneers

Rams ha ido al Super Bowl siempre que ha enfrentado a los Buccaneers en playoffs, buena señal para la ronda divisional

La franquicia de Los Ángeles tiene récord de 8 ganados y 9 perdidos cuando no es el favorito en la era de Sean McVay, pero en esta temporada 2021 tiene 3 ganados y un perdido

Buccaneers es el equipo que más manda disparos al QB en defensa, blitzean el 41% de las veces

Una de las claves para los Rams (y para todos los equipos de la NFL menos los Buccaneers) es tener el mayor tiempo posible el balón, o sea, mantener a Tom Brady en la banca en la ronda divisional

Packers vs 49ers