4 puntos para entender la crisis del Tottenham de Mourinho

Mourinho y el Tottenham Hotspur viven un nuevo fracaso, esta vez en la Europa League después de ganar 2-0 en la ida, viajaron a Croacia para cerrar un pase a cuartos de final, pero las cosas fueron muy diferentes. En el tiempo regular no pudieron marcar y sí concedieron 2 goles.

En los tiempos extras, el Dinamo Zagreb supo jugar el partido y Orsic, quien había hecho los 2 goles en el partido, se fue por la banda izquierda y casi sin oposición se fue adentrando a la media luna para sacar un disparo que venció a Lloris.

Harry Kane y compañía buscaron las oportunidades, pero no capitalizaron ninguna y Livakovic también se puso el mono de trabajo para evitar a toda costa que el Tottenham hiciera un gol, porque singificaba avanzar para los de Londres y cumplió su objetivo, no concedió gol.

Una semana difícil para el Tottenham y Mourinho, pues el domingo 14 se enfrentaron al Arsenal en un derbi londinense y sucumbieron por 2-1 y ahora uno de los torneos en los que seguían vivos, pues ya no existe más.

4 puntos para entender la crisis del Tottenham

Fichajes: 6 incorporaciones de peso tuvieron los Spurs para esta temporada, contabilizamos el inicio de temporada y el mercado invernal. Sergio Reguilón y Matt Doherty llegaron para las laterales. Joe Hart como una nueva opción a Hugo Lloris. Pierre-Emile Højbjerg en el medio campo y Gareth Bale junto a Carlos Vinicius en el ataque.

De los jugadores que llegaron, sólo Reguilón y Højbjerg han demostrado el nivel que los llevaron al Tottenham, son los más regulares y con mejor rendimiento. Doherty ha estado alejado del excelente nivel que mostró con el Wolverhampton.

Joe Hart no ha tenido mucha oportunidad de mostrar que aún tiene mucho por entregar, Hugo Lloris es dueño y celoso del puesto de arquero titular. Carlos Vinicius y Gareth Bale son 2 de los jugadores que más han desilusionado, no son soluciones ni opciones y la poca cuota goleadora que tienen, no es redituable para el Tottenham.

Kane-Son dependencia: En la Europa League, Carlos Vinicius ha visto más minutos y por ende, más goles, 6 en total y Gareth Bale también ha marcado sus goles en estos torneos, pero el bajón de rendimiento por sólo ver una cantidad significante de minutos en Europa League, les pesó porque no lograron pasar de los octavos de final.

En Premier League sólo Harry Kane y Heung-Min Son aparecen para poner los puntos para el Tottenham, entre estos 2 jugadores tienen 29 goles y 22 asistencias. Números increíbles, pero el resto del equipo no puede redondear estas actuaciones y el más cercano en cuanto a los goles es Gareth Bale con 5 dianas. Muy lejos de los 2 atacantes titulares.

Bale (5), Lucas (3), Ndombele (3), Aurier (2), Højbjerg (1), Lo Celso (1), Alderweireld (1) son los demás anotadores del equipo, que en conjunto estos 7 jugadores suman 16 goles, sólo 3 más que el coreano en solitario. Si alguno (Kane y Son) no están debido a diferentes situaciones, las cosas se complican para los Spurs.

Irregularidad e intermitencia: 2 partidos totalmente diferentes, la ida de los octavos de Europa League fue un gran partido en el que el volumen de juego y el rendimiento técnico-táctico brilló, pero los siguientes 2 partidos fue a menos. Buen partido contra el Arsenal, pero sin conseguir la contundencia y el de vuelta contra Zagreb, en el que la pobreza futbolística atacó al equipo y los recambios no funcionaron, los titulares estuvieron muy lejos de su nivel.

La primer parte de la temporada fue muy buena para el Tottenham, por semanas estuvo en la cima de la Premier League, pero hablando de intermitencia fue que comenzó a atacar al Tottenham, pues acercándose a la mitad de temporada se cayó el rendimiento y resultados.

Con esta intermitencia llegó la irregularidad, pues actualmente se encuentra en la posición 8 de la liga inglesa y aunque no está lejos de los puestos europeos, cada vez se ve más lejos por el rendimiento. Tras la eliminación de la Europa League, esta temporada sólo compite por la Carabao Cup, desafortunadamente se enfrentará al City que viene en un gran momento.

Rendimiento contra el Big-Six: Los partidos claves que se tienen que ganar para poder aspirar a ser campeón en la Premier League son en los que te enfrentas a los 6 grandes de Inglaterra (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea). Estos duelos significan puntos claves en momentos definitorios de la liga.

Tuvo un gran inicio en contra de estos equipos, que auguraban algo bueno para Mourinho. Categóricamente se impusieron al United 6-1, incluso al City le ganaron 2-0, empataron con Chelsea sin goles y al Arsenal lo derroto 2-1.

Después de estos 4 encuentros, 10 puntos de 12 fueron los que consiguió. 5 partidos después en contra de los equipos contendientes de Inglaterra y de 15 puntos posibles, sacaron la nada presumible cantidad de 0 puntos. Motivo por el cual se encuentran en el bache actual.