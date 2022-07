Cuando hablamos de figuras trascendentales en el deporte de Estados Unidos, ese es Derek Jeter, quien brilló en los Yankees de Nueva York durante toda su carrera.

De las mentes creadoras de ‘The Last Dance’ sobre Michael Jordan, están por estrenar una docuserie sobre Derek Jeter llamada ‘The Captain’ y acá te contamos un poco sobre de qué va.

Foto: Especial

Pero, más allá de contar sobre de qué va, aquí te vamos a dar unas cuantas razones para no perderte ‘The Captain’, porque de verdad promete ser una de las docuseries del año.

Para comenzar, Derek Jeter es una de las leyendas más grandes, no sólo de los Yankees de Nueva York, sino de toda la historia del béisbol profesional; esa ya es una razón suficiente para ver ‘The Captain’.

La cosa es que la docuserie contará unas cuantas cosillas desde el punto de vista de los protagonistas, que fueron los compañeros y rivales de Derek Jeter, y del mismo jugador, así que, sin más preámbulo…. vamos con las razones.

Foto: Getty Images

Las 4 razones para ver ‘The Captain’, documental sobre Derek Jeter

La apertura de Derek Jeter

En esta docuserie está creada por las personas encargadas de ‘The Last Dance’, pero si esperas que al igual que en aquel documental ver imágenes inéditas, ese no será el caso con ‘The Captain’.

El que no encontremos tantas imágenes inéditas no es razón para no ver la docuserie, todo lo contrario, porque esas imágenes serán acompañados por los comentarios de historias que no conocemos sobre Derek Jeter.

Y para hacerlo más atractivo, Jimmy Trena menciona sobre algunos capítulos de la docuserie: “Derek Jeter se abre como pocas veces lo hemos visto antes“, así que la sinceridad de la leyenda es algo para ver ‘The Captain’.

Foto: Getty Images

El chismecito con Alex Rodríguez

La relación con Alex Rodríguez fue de claroscuros con Derek Jeter, por momentos fueron compañeros que se entendían a la perfección, pero en la docuserie el capitán contará sobre el deterioro de su relación con ARod.

Además, también contará una historia sobre la llegada de Alex Rodríguez a los Yankees y una transición que hizo el jugador dentro del diamante.

Foto: Getty Images

La leyenda urbana de las canastas de regalos

Uno de los aspectos que se tocarán en ‘The Captain’ es la vida profesional de Derek Jeter, pero para agregarle un poco de drama también se hablará de su vida personal.

Existe una leyenda urbana de unas canastas de regalos por parte de Derek Jeter a sus conquistas de una noche. Pues este mito será resuelto en la docuserie ‘The Captain’… ¿será verdad o no?

Foto: Getty Images

Derek Jeter y el tema racial

Si están en busca de polémica, es el lugar indicado, porque uno de los temas que rodeo a Derek Jeter sobre su carrera es el de la raza y algunos escándalos que involucraron a Joe Torre, exmanager de los Yankees.

¿Jugador negro o blanco? Fue una de las preguntas que rondaron la carrera del capitán, pero que un reportero en la docuserie aclara sobre el jugador: “Es incoloro”, pero se podrá ver a fondo el desarrollo en ‘The Captain’.

Foto: Getty Images