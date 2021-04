Getty Images 5 puntos por los que la Superliga Europea no es tan mala como parece April 19th, 8:15pm April 19th, 8:15pm Fernanda González Deportes

La creación de la Superliga Europea puso en jaque al mundo del futbol durante las últimas horas. 12 de los clubes más importantes de este continente encabezan un proyecto que luce ambicioso, pero que provoca el enojo de jugadores, directores técnicos y aficionados.

De hecho, algunos elementos como James Milner ya se pronunciaron en contra, con todo y que forman parte del Liverpool, uno de los equipos fundadores: “Hay muchas preguntas por resolver. Yo sólo puedo dar mi opinión: a mí no me gusta y espero que no llegue a ocurrir“, declaró el capitán de los Reds.

Entre todas las opiniones sobre el tema, destaca que la Superliga Europea sería un atentado para el futbol como lo conocemos. Sin embargo, del otro lado también hay argumentos que podrían convertirla en una competencia no tan mala.

Salvar la economía de clubes en crisis

De acuerdo con las últimas declaraciones de Florentino Pérez, la Superliga Europea no es sólo para sus 12 fundadores. Más allá de quien quiera unirse, el principal objetivo es rescatar la economía del futbol europeo.

“Esto ayudará al Barcelona, que pasa una situación económica mala. No me costó nada convencer a (Joan) Laporta porque es un hombre sensato. Esto salva al futbol, que está pasando una situación muy delicada. Si no hacemos algo, no durará mucho“, expresó el presidente de esta competencia y del Real Madrid.

Otro argumento de Pérez es que las nuevas generaciones han perdido interés en torneos como la Champions League. Por ello, buscan revolucionar las competencias, despertar interés, aumentar ingresos y ganar reflectores.

Partidos bien chidos, todo el tiempo

En el mundo hay 2 tipos de personas: los que disfrutan todo tipo de partidos, así sean entre clubes de Segunda División o los que enfrentan a equipos de países con un nivel menor. El resto, se queda con los gigantes de Europa y espera un Real Madrid vs Liverpool, por poner un ejemplo.

Para este último tipo, la Superliga Europea sería el paraíso. Independientemente del momento que viven los fundadores, son considerados como los clubes más interesantes la mayor parte del tiempo, así que los tendríamos a ellos y sus figuras cada semana.

Getty Images

Llamado de atención a UEFA

Entre toda la controversia que esto generó, hay algo que tenemos muy claro: la UEFA y la FIFA no son 2 blancas palomitas. Ambos organismos han atravesado escándalos por corrupción, pero varios clubes arrastras corajes porque han ignorado sus peticiones.

El tema principal es el de las Fechas FIFA: la falta de apoyo cuando se trata de partidos amistosos o la nula atención a que esto deriva en lesiones que hacen gastar a los clubes, provocan gran molestia entre los directivos.

Lo vimos hace unas semanas, la mayoría de los equipos europeos no prestó jugadores. Las restricciones por la pandemia de coronavirus y los juegos en puerta, provocaron que técnicos como Jürgen Klopp cerraran esta puerta; de paso, es importante recordar que como sean las cosas, el DT alemán no apoya la Superliga Europea.

Getty Images

Una ventana más al futbol femenil

De acuerdo con la primera información que publicó la Superliga Europea, la intención es que el torneo también se vea reflejado en los equipos femeniles. El problema es que si la competencia varonil no tiene fecha de inicio, la de ellas luce todavía más lejana.

Sin embargo, los enfrentamientos entre clubes europeos femeniles son muy atractivos y cada vez llaman más la atención. La competencia de la UEFA Champions League se ha apretado y este año terminó un dominio aplastante del Olympique de Lyon.

La Women’s Super League (Inglaterra), la Primera Iberdrola (España) y la Division 1 Féminine (Francia), presumen un nivel envidiable. Además, en ellas militan estrellas internacionales como Tobin Heath, Pernille Harder, Alexia Putellas y Eugénie Le Sommer.

Posibles renovaciones a la infraestructura

Si el principal objetivo de Florentino Pérez y compañía es rescatar la economía, podríamos hablar de mejoras en estadios o instalaciones de los clubes. Más allá de que todos presumen infraestructura de lujo, este podría ser un beneficio a largo plazo.

También se habla de atraer a las nuevas generaciones, por lo que estas disfrutarían las modificaciones o actualizaciones. No obstante, todo esto sigue en el aire, son posibilidades que no sabemos si podrán concretarse.

Mientras tanto, las aspiraciones son muy altas y las preguntas principales engloban al resto del futbol: ¿Quién será el primer valiente que se una a los 12 fundadores? ¿La Superliga Europea realmente dará un espacio a los considerados como menos privilegiados?