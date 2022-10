En México, la lucha libre no sólo es parte de nuestra cultura, sino uno de los deportes más vistos desde hace muchas décadas. La empresa Triple A creó un evento -similar al Wrestlemania- llamado Triplemanía.

La idea de Antonio Peña al hacer este evento, era llevar a la televisión y al ring, las mejores luchas del año y con protagonistas de renombre, algo que consiguió desde la primera edición.

Desde el Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Eddie Guerrero, el Perro Aguayo, Konan, LA Park, La Parca, Cibernetico, Alberto el Patrón, Rey Mysterio y muchas estrellas mexicanas más.

Foto: Especial

Peeeeeeeeero, no sólo luchadores de renombre mexicanos han estado en las mejores luchas de Triplemanía, también grandes exponentes extranjeros como Jeff Jarrett, Kurt Angle, Jeff Hardy, Bobby Lashley y Jake ‘the Snake’ Roberts.

Bueno, pues para no hacer el cuento largo, Triplemanía cumplirá 30 ediciones y en el evento principal tendrá una lucha de apuestas. Máscara vs máscara entre Penta Zero Miedo y el Villano IV.

Foto: Especial

Las máscaras y cabelleras más famosas que cayeron en Triplemanía

Hijo del Fantasma

En Triplemanía XXVI, el Hijo del Fantasma se enfrentó en un cuadrangular dentro de una jaula a LA Park, Psycho Clown y Pentagón Jr. Los últimos dos en quedarse en la reja, pelearían por sus máscaras.

Fue mano a mano entre LA Park y el Hijo del Fantasma, el ganador sería el legendario huesudo. Se conoció la cara del luchador purpura y terminó dejando la empresa.

Su futuro estaba con WWE, que seguramente le solicitó llegar a la empresa americana sin tapa y por eso la perdió. Actualmente es parte del roster de SmackDown, o sea, que mal no le fue.

Dr. Wagner Jr.

Las luchas de dinastías son muy habituales en eventos como Triplemanía, y Psycho Clown exponía su tapa ante la máxima figura de la lucha libre mexicana en aquel momento, el Dr. Wagner Jr.

Después de una batalla de toca y daca, el payaso salió con la mano arriba y con una de las máscaras más prestigiosas para sus vitrinas. El Dr. Wagner Jr. dio a conocer su nombre y sigue luchando hasta la actualidad.

Máscara Año 2000, la primera en caer en Triplemanía

Parte de los ‘Hermanos Dinamita’, Máscara Año 2000 se enfrentó en el primer evento de Triplemanía al Perro Aguayo. Las cosas no salieron bien para el rudo, pues dio a conocer su nombre.

Jesús Reyes es el nombre de este legendario luchador, que incluso después de perder la tapa, siguió luchando junto a sus hermanos Carmelo Reyes y Andrés Reyes.

Cibernético (Cabellera)

El famoso ‘Mainman de la lucha libre’ es uno de esos que han protagonizado varios eventos de Triplemanía, pero en la edición XXI tuvo que perder su frondosa cabellera.

Sangre, emoción y dramatismo, fueron lo que entregaron sobre el ring Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo. El hijo del Can de Nochistlán salió vencedor aquella noche.

Lady Apache y Electroshock, la más emotiva de Triplemanía

No sólo hay lucha libre en Triplemanía, también hay historias hermosas y dignas de capítulos de cualquier serie famosa. Charly Manson exponía su carrera contra la carrera de su hermano, Electroshock.

Charly Manson resultaría ganador de la contienda, pero al esposas de Electro, Lady Apache subió el ring y ofreció su cabellera para salvar la carrera de su marido. Los esposos terminaron rapados, pero juntos como historia con final feliz.

Heavy Metal y Pepe Tropicasas

Los árbitros también tuvieron sus rivalidades, Pe pe Tropicasas puso su cabellera en contra del Tirantes. Ellos no lucharían, sino elegirían a un representante para jugarse el cabello.

Don Pepe eligió a su hijo, Heavy Metal, mientras que el Tirantes eligió al luchador llamado ‘Kick Boxer’. Heavy no pudo lograr el triunfo y su padre se tuvo que rapar.

La venganza es dulce en Triplemanía, el Titantes pierde la cabellera

Un año después de que Pepe Tropicasas perdiera la cabellera, la volvió a poner en juego contra el Tirantes. Esta vez, en una lucha dos contra dos.

Heavy Metal y su hermano, el Felino, formarían un equipo para defender el legado de su padre y se llevaron la cabellera del Tirantes ante Kickboxer y Thai Boxer.

Penta Zero Miedo o el Villano IV

Todavía no luchan y esta pelea ya es de las más importantes, pues los dos luchadores tienen una carrera envidiable. El Villano IV tiene un legado por el cual luchar y Penta, una carrera promisoria por delante.