El Hijo del Santo es una de las máximas glorias vivas que tiene la lucha libre mexicana, su padre le otorgó el honor de continuar su legado y lo cumple cabalmente en el ring.

Además de que su máscara es muy famosa por todo lo que conlleva de historia, también es una de las más cotizadas en toda la lucha libre mundial, aunque ya no la expone como antes.

Sí, sigue luchando y hasta ha tenido apariciones en la Triple AAA, pero no es un luchador fijo de la plantilla de las tres veces estelar, así que, las luchas de apuestas ya son contadas para él.

Foto: Especial

Eso no quiere decir que existan varios luchadores que anden tras una lucha de apuestas con El Hijo del Santo, pues son varios los luchadores que quisieran quitarle la tapa a la leyenda de la lucha libre.

Fuerza Guerrera es uno de ellos y en El Blog de la Lucha, mencionó una lucha de apuestas pendiente con El Hijo del Santo y hasta dijo cuánto cobra el luchador por subirse al ring. ¡Hay tiro!

Foto: Especial

Las palabras de Fuerza Guerrera sobre El Hijo del Santo

Sin duda alguna, estos dos luchadores (El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera) fueron de las figuras más destacadas de la lucha libre en la década de los 90’s e inicios del nuevo milenio.

Aunque, tienen rivalidades más grandes con otros luchadores, tienen un enfrentamiento pendiente, según Fuerza Guerrera y hasta donde expondrían sus máscaras… Ahí no’más.

“A mí El Hijo del Santo me dio su palabra que un día nos vamos a encerrar él y yo en un gimnasio, sin público y sin dinero de por medio, que el que salga caminando será el ganador. Se lo propuse, él me dio la mano en público y nomás no se anima. No es más que El Pellejitos de Plata“, sentenció Fuerza Guerrera.

Foto: Especial

“El Santito ya está bien maltratado, trae nuevos chavos dizque de rivales que no le van a hacer nada. Él ya no quiere luchar con gente como El Hijo del Solitario, con LA Park, con Wagner o conmigo porque sabe que lo vamos a arrastrar“, agregó.

Además de insultarlo, no se guardó nada e hizo un llamado a todos los que quieran verlo pelear contra El Hijo del Santo: “Aprovecho este espacio para decirle a los señores promotores que tanto qui eren verme luchar contra ese señor. Si ustedes me quieren contratar para que luche con El Santo, me tienen que pagar los 100 mil o 150 mil pesos que cobra El Hijo del Santo, cumplirme las mismas exigencias que pone el señor y que me paguen por adelantado como él exige“, menciona.

Aquí va la pregunta del millón: ¿Les gustaría ver una lucha de apuestas entre El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera o quisieran ver otra entre otros luchadores?