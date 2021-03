¡A echar pata! Autódromo Hermanos Rodríguez abre pista para ciclistas y corredores

¡No te entumas! Después de tantos meses de confinamiento voluntario, seguramente lo que más piden tus piernitas es un poco de ejercicio. No lo pienses más, alístate, que ahora que el semáforo epidemiológico permanece en naranja por segunda semana consecutiva, el Autódromo Hermanos Rodríguez reabre su pista para ciclistas, corredores y todas aquellas personas que quieran pasar tiempo al aire libre.

Eso sí, ya sabes que las mascarillas y la sana distancia son de rigor. No hace falta recordarte que el índice de contagios de COVID-19, sigue siendo muy alto, así que más vale prevenir, si puedes llevar careta mucho mejor. Total, la experiencia bien vale la pena y estando en el exterior ni se siente.

Ve calentando motores, que ahora sí podrás sentirte como Schumacher en dos ruedas y disfrutar de la gran carpeta de asfalto del autódromo, previo al Gran Premio de México 2021, además de que a los pequeños les encantará reestrenar la pista para ciclistas y corredores, después de tanto encierro.

“La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca es un espacio incluyente para el bienestar ciudadano. Por eso, la Alcaldía Iztacalco, te invita a realizar actividades físicas al aire libre y manteniendo sana distancia, de manera gratuita. Tras su cierre temporal por la pandemia, hoy puedes practicar ciclismo, trotar o simplemente caminar”, señala la cuenta oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez en Instagram.

La pista para ciclistas y corredores, estará abierta al público en general y sin costo alguno, de martes a domingo, en un horario de siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Justo a tiempo, porque con la ola de calor que se vive en la Ciudad de México, alcanzando temperaturas superiores a los 30° en algunas alcaldías, ahí les encargo. De cualquier manera no olviden utilizar bloqueador solar y mantenerse hidratados.

Nada más no se me vayan a desviar. Recuerden que debido a la emergencia sanitaria, el Autódromo Hermanos Rodríguez facilitó parte de sus instalaciones para que el IMSS pudiera instalar un pabellón que funciona como hospital emergente COVID-19. Afortunadamente, la pista para ciclistas no se encuentra cerca, para que no haya riesgos.