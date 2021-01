¡Tranquilos todos! Aaron Rodgers se queda con los Green Bay Packers

¿Un poco de calma en medio de la tormenta para los aficionados de los Packers? Durante las últimas horas crecieron rumores sobre la posible salida de Aaron Rodgers, pero el mariscal de campo se encargó de desmentirlos.

Después de la derrota ante los Tampa Bay Buccaneers en la Final de Conferencia en la NFC, el QB de 37 años de edad declaró que el futuro de muchos jugadores era incierto, incluso el suyo. Sin embargo, aclaró que por ahora no tiene motivos para cambiar de aires.

“No siento que dijera algo diferente a mis declaraciones anteriores. Mi futuro no necesariamente está en mis manos, pero después de la temporada que tuve, con la oportunidad de ser MVP y una buena racha, no creo que haya razones para no volver“, comentó Rodgers en The Pat McAfee Show.

Además, el quarterback especificó que al terminar el partido contra los Buccaneers pensó en otros colegas como Aaron Jones y Corey Linsley, por lo que al final expresó sus ideas de forma diferente a la que quería.

Los Packers soltarán a Aaron Rodgers

Independientemente de la aclaración de Aaron Rodgers, el director ejecutivo de los Packers Mark Murphy habló sobre la incertidumbre generada durante las últimas horas y destacó que el mariscal es el líder del equipo.

“No somos idiotas. Aaron Rodgers volverá, es nuestro líder“, mencionó Murphy en el podcast 5th Quarter Show, que conducen Mark Daniels y Matt Z.

Toda la carrera profesional del mariscal de campo se ha desarrollado con Green Bay: fue elegido en el Draft de 2005, ganó su primer Super Bowl en 2010 y recibió el reconocimiento de MVP en 2011 y 2014, pero la afición no se conforma, así que está pendiente conseguir otro trofeo Vince Lombardi.