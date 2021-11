What? Aaron Rodgers no se vacuna porque puede causar esterilidad, según sus propios estudios

El tema del COVID-19 y las vacunas ha generado mucho debate, en el deporte hay jugadores de la NFL que se han negado a vacunarse, uno de ellos es Aaron Rodgers, quien se encuentra en el ojo del huracán por cierto comentarios al estilo de “ya siéntesese, señor” sobre la vacunación.

Dentro de los detractores de la vacuna por COVID-19, podemos encontrar citas como “La vacuna los volverá zombies“, de la mente de la señora Paty Navidad y este 5 de noviembre, una nueva frase llega como dardo en contra de las vacunas.

En el podcast de Pat McAfee, Aaron Rodgers se mandó la puntada de decir que está preocupado por la posibilidad de que las vacunas causen esterilidad. Soltó la bomba el QB de los Packers, dejando sorprendidos a propios y extraños.

Pero, ¿cómo llegó a esta conclusión? Acaso se fue a la biblioteca más grande de California (de donde es oriundo y estuvo antes de la pretemporada con su pareja Shailene Woodley), pues la verdad es que la respuesta es no. “Para mí, implicó mucho estudio en la temporada baja“, dijo Aaron Rodgers confirmando que hizo su propia investigación.

Aaron Rodgers da catedra cada que entra a los emparrillados, eso no lo dudamos, de hecho, es uno de los mejores mariscales de campo de la historia, peeeeeeoro, eso no significa que pueda dar catedra de otros temas y mucho menos como la vacuna contra el COVID-19, sin embargo siguió hablando del tema y soltó otras joyitas.

¿Qué más obtuvo Aaron Rodgers de su investigación mientras no hubo temporada de NFL?

“Soy alguien que es un pensador crítico“, fue una de las frases que le dijo al ex pateador de los Potros de Indianapolis. Rodgers habló más de su investigación: “En abril, la vacuna J&J se retiró debido a problemas de coagulación. Por lo tanto, la vacuna J&J no era una opción en ese momento“, así que esa vacuna la descartó.

Lo malo para Aaron Rodgers -y su investigación- fue que el virus lo alcanzó, desafortunadamente. Dio positivo por COVID-19 y se perderá por lo menos un partido porque debe cumplir con el aislamiento obligatorio y la NFL ya anda investigando en los Packers esos protocolos.

¿Cómo se contagió el QB de los Packers? En sus propias palabras

Sí, dio positivo por COVID-19, pero de acuerdo con Aaron Rodgers esto es culpa de la gente que sí está vacunada, así como lo leen, por sorprendente que parezca. “La única vez que no uso mi máscara es cuando estoy cerca de todas las personas vacunadas“.

Todo esto parece ser sacado de la mente de algún cómico famoso, pero de verdad es que no es así, son los pensamientos de Aaron Rodgers sobre la vacunación: “Soy una persona no vacunada, así que la derecha me defenderá y la izquierda me cancelará, pero todo el tiempo, no me importa una mierda ninguno de ellos. El único deseo Lo que tengo es empoderar a las personas para que tomen autonomía sobre su cuerpo“.