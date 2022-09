¿Cómo se le hace para ganarle a Aczino en México? Como era de esperarse, Aczino se llevó la sexta jornada de FMS México después de vencer a Jony Beltrán en Guadalajara y va que vuela para un campeonato más.

Lo de Aczino es de otro mundo, y es que no sólo le ganó a Jony Beltrán, sino que lo destrozó con el micrófono y en la batalla 4×4 hizo referencia a los peluches del Doctor Simi, que tanto han dado de qué hablar en los últimos meses. “Ahorita un Simi me empezaron a aventar, se pasan de ver.. ya me llegó uno de verdad”.

El público en Guadalajara se le entregó a Mau, quien se mantiene como líder de la clasificación con 18 puntos, después de seis jornadas completas.

El siguiente reto de Azcino

Para darnos una idea de lo que significa Aczino dentro del mundo del freestyle en México, Mau compartió que su siguiente objetivo es completar una racha no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de 10 años sin perder una batalla en México, ya sea ante oponentes nacionales o extranjeros.

“El 29 de noviembre de 2022 cumplirán 10 años de la última vez que tuve una derrota en México en batallas oficiales 1×1 mexicanos y extranjeros. Estos son los retos que me mantienen con ganas de hacer freestyle. Ahora más que nunca hay que apretar el paso. ¡Vamos por los 10 años invicto!”, compartió el mexiquense.

Foto: Getty Images

La racha cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que en diciembre se lleva a cabo la Batalla de Gallos de Red Bull, que es algo así como el Mundial del freestyle, y se celebra en la Ciudad de México, así que nada sería más especial que cerrar el año con 10 años invicto y un campeonato más en la Red Bull.