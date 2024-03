Lo que necesitas saber: Adrian Newey volverá al pitwall de Red Bull para el Gran Premio de Japón

En Red Bull y Fórmula 1 los rumores corren como pólvora en medio del fuego cruzado entre Helmut Marko y Christian Horner, por el poder de la escudería y entre esos rumores se encuentra el futuro de Adrian Newey, el ingeniero de mayor reputación en el paddock y de quien se dice que podría ir a Ferrari o Mercedes, lo cual cobró fuerza una vez que se anunció su ausencia durante el Gran Premio de Australia, el tercero del calendario.

Previo al Gran Premio de Arabia, la escudería Red Bull pidió al padre de Max Verstappen, Jos, no asistir a dicha carrera, una vez que dinamitó el conflicto con Horner al casi casi pedir su cabeza. “El equipo corre peligro de partirse. No puede seguir en la manera en que está. Va a explotar. Él está haciéndose la víctima, cuando es el causante de los problemas”, dijo en Bahréin.

El equipo también suspendió a la empleada que había acusado a Horner por comportamiento inapropiado, por lo cual la ausencia de Adrian Newey en Australia ha despertado inquietud.

Adrian Newey, ingeniero de Red Bull / Getty Images

¿Qué pasa con Adrian Newey?

La ausencia de Newey en el pitwall de Red Bull ya era algo que estaba programado en el itinerario de la escudería y no significa que el ingeniero británico no forme parte del Gran Premio de Australia, pues en realidad estará trabajado durante el fin de semana junto con el personal que se queda en la fábrica, en Milton Keynes.

De acuerdo con Motorsport, Adrian Newey se quedará en Inglaterra para trabajar en otros proyectos de la empresa, entre ellos el RB16, el hiper-auto diseñado precisamente por Newey, además su ausencia también tendría que ver con un movimiento estratégico para no superar el límite de presupuesto. El ingeniero, sin embargo, se unirá a la escudería para el Gran Premio de Japón.

Checo Pérez y Adrian Newey / Getty Images

Adrian Newey se queda en Red Bull

Adrian Newey y su equipo técnico diseñaron un auto diferente para la temporada 2024, el cual sorprendió desde su presentación al cambiar el estilo de la entrada de pontones y su rendimiento le ha valido dos dobletes consecutivos en el podio, con Max Verstappen en lo más alto y Checo en el segundo sitio.

Ante esta situación no hay motivos por los cuales Newey quiera dejar a la escudería Red Bull, y al inicio de la temporada puso un tope a los rumores sobre su salida al asegurar que sólo en 2014 pensó en dar un paso al costado al no contar con un motor sólido, que en ese entonces era fabricado por Renault (el mismo que tantos problemas le ha dado ahora a Alpine), y el desinterés por la empresa para desarrollar una mejor unidad de potencia.

“La única vez que estuve cerca (de salir) fue en 2014 y fue por motivos completamente diferentes. Simplemente, en aquel momento teníamos una unidad de potencia que no funcionaba y no parecía haber un gran deseo por parte del fabricante para invertir y darle la vuelta, así que nos encontramos en una situación un poco deprimente. Todos sabemos que para ganar campeonatos tienes que tener los tres factores clave: piloto, chasis y motor, y si uno de ellos es débil no ganas”, explicó.

Adrian Newey / Getty Images

En Red Bull Newey ha construido un equipo técnico en el cual destaca Pierre Waché, quien actualmente se desempaña como director técnico. El francés sí estará en Francia y se hará cargo del óptimo funcionamiento del RB20.

Te puede interesar