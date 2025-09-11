Lo que necesitas saber: El último titulo que consiguió el AEL Limassol fue la Copa de Chipre en la temporada 2018-19.

Guillermo Ochoa es el nuevo portero del Limassol de la Liga Profesional de Chipre. Un equipo que muchos no tenían en el radar, pero que es de los fundadores de la Federación de Futbol de aquel país.

¿Sabían que fue fundado en una pastelería? Acá les dejamos unos datos club, su historia, el estadio dónde juega y más, para que puedan apoyar a Ochoa en su nueva aventura europea con el Limassol.

Imagen ael_fc_official vía IG

¿Cuándo se fundó el Limassol?

La Asociación Atlética Limassol se fundó oficialmente el 4 de octubre de 1930. La idea surgió de Theodosis Konstantinidis, un joven de apenas 20 años que soñaba con tener un equipo en la región.

Un día, durante una reunión con sus amigos, les contó sus intenciones, y poco a poco la idea llegó a más jovenes dispuestos a contribuir con ella. Incluso el Director del Registro de la Propiedad de aquel entonces, Dimitrakis Tsepi se comprometió a ayudarlos.

Unas 20 personas acudieron a la primer reunión oficial del equipo en la famosa pastelería Saint George’s de la calle Agios Andreou. Ahí mismo, después de muchas horas de debate, no solo acordaron formar un club, también decidieron el nombre y los colores de su escudo.

¿Qué significan los colores del Limassol?

Los colores azul, amarillo y blanco del Limassol fueron elegidos por Renos Antoniadis durante aquella reunión. Y aunque en muchos equipos cada color tiene un significado, acá no es así, simplemente les gustó la combinación de los tres colores.

El AEL jugó su partido pocos meses después de ser fundado, para ser exactos el 6 de enero de 1931, se llevó la victoria 6-1 contra el Pezoporiko Larnaca. Así que, empezó con el pie derecho su aventura en el futbol.

Y aunque Limassol ya tenía su equipo de futbol, tenían un pequeño inconveniente. En ese tiempo no existía una Federación de Futbol en el país, por lo que no había torneos oficiales, aunque sí se habían formado otros equipos.

Fundación de la Federación de Futbol en Chipre

Cuatro años después de la fundación del Limassol, en 1934, junto a siete equipos más; Trust, Olympiacos, Aris, APOEL, Turkish Club, Anorthosis y EPA, formaron la Federación de Futbol de Chipre. Y entonces sí, iniciaron las competencias de forma oficial.

¿Cuánto campeonatos tiene el Limassol?

El Limassol ha cosechado varios campeonatos importantes en sus años de vida. Tiene 6 Ligas de Chipre, 7 Copas, 4 Supercopas y hasta un campeonato de Segunda División.

6 Ligas de Chipre

7 Copas de Chipre

4 Supercopas de Chipre

El último titulo que consiguió el equipo fue la Copa de Chipre en la temporada 2018-19.

La nueva casa de Guillermo Ochoa será el Alphamega Stadium que se ubica en la ciudad de Limassol y tiene capacidad de 10,800 aficionados.

Ah y para que no se pierdan ni un solo momento del paso de Ochoa por Chipre les dejamos las redes sociales del Limassol: