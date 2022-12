En Argentina han surgido historias alrededor de lo hecho por Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pero ninguna tan tierna como la de Carlos Bejar, un hombre de 82 años de edad que acude a una tienda de televisiones para ver los partidos de la Selección de Argentina, sentado en un banquito sobre la banqueta, y frente al aparador.

La imagen se hizo viral y le ha dado la vuelta a Argentina y ahora su historia se cuenta por todos lados.

Carlos Bejar, el hombre que ha conquistado a Argentina

Carlos cuenta con un negocio de ropa en Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, y es un apasionado por el futbol, como buen argentino. Ver los partidos en la tienda de televisiones se ha convertido en su cábala. Comenzó viendo el Mundial desde casa, a través de una televisión viejita en casa. Argentina perdió contra Nigeria y para los siguientes juegos, contra México y Polonia, acudió a un bar.

Ahí aprovechó el aire acondicionado para refrescarse, pues en Argentina es primavera, casi verano, y el calor sofoca, sin embargo, a Carlos no le gustó que los otros aficionados hicieran tanto ruido, por lo cual buscó otra alternativa para ver los juegos de Argentina y optó por una tienda donde “venden televisores monstruosos”.

La cábala llegó ante Argentina

Carlos llegó a la banqueta de la tienda de electrodomésticos para ver el partido contra Australia de los Octavos de Final con un banquito, como aconsejó su hijo. “Como tengo una prótesis en la cadera me dijo que llevara algo para sentarme”, y se armó con una botella con agua y algunas frituras.

Necesito que le regalemos una tele ? dale @fravegaonline pic.twitter.com/HFqJKItOPt — entrerrihanna (@todaboluda) December 14, 2022

La imagen del hombre mayor sentado en la banqueta, viendo el partido detrás del aparador y algunos metales, se volvió viral en twitter y pronto comenzaron a surgir peticiones para que al señor le regalaran una televisión de la tienda.

Volvió para el partido contra Países Bajos. Algunos policiás le hicieron compañía, así como otras personas, sin ser multitud. “Contra Croacia pasó lo mismo, así que también es mi cábala verlo ahí”.

Le regalaron una tele, pero volverá a la tienda para ver la final

Finalmente la tienda cumplió con las peticiones, de modo que le regaló una televisión, sin embargo, esa pantalla se quedará apagada durante el partido contra Francia ya que planea regresar a la tienda.

“Yo el domingo voy a volver a mirar el partido en la misma vereda. Me prometieron que me iban a regalar una tele nueva, pero para mi verlo ahí y llevar mi sillón es mi cábala, y no la voy a romper justo el día de la final”, mencionó.

Para el domingo, el día de la final, se espera que Carlos vea el partido con al menos algunas decenas de acompañantes para ver el partido desde la banqueta y si bien le va, podrá festejar en compañía.