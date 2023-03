Todos los cambios, fichajes y memes que ha dejado la agencia libre 2023 de NFL

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y en la NFL llegó el momento de comenzar con el futbol de estufa en términos de fucho y agencia libre en los emparrillados.

En febrero conocíamos al nuevo campeón en el Super Bowl, pero las emociones no han terminado para los fans del futbol americano, porque desde que los Chiefs levantaron el Vince Lombardi, arrancó -no oficialmente- la temporada 2023.

Patrick Mahomes ganó el Super Bowl con los Chiefs / Getty Images

Y bueno, hay unas cuantas fechas importantes que cubrir en la llamada temporada baja de NFL, que no es más que la planeación de los equipos para la campaña que viene. Ya pasamos el Combine (acá te explicamos qué es) y ya entramos en la época de la agencia libre.

Esta agencia libre, es donde los equipos cortan y contratan jugadores, claro, teniendo en cuenta la disponibilidad de dinero en el tope salarial, que es límite de dólares que tienen todos los equipos de NFL para pagar a todos sus activos.

Los movimientos más importantes de la agencia libre de NFL en 2023

Peeeeeeeero, no sólo se trata de fichar y cortar jugadores, porque está época de agencia libre de NFL, también es usada por los equipos para armar intercambios de jugadores, de selecciones de Draft (el siguiente gran evento de la temporada baja) y más, buscando mejorar sus plantillas o reducir su cuenta en el tope salarial.

Washington Commanders

Liberaron a Carson Wentz (QB)

Extienden el contrato de Daron Payne (tackle defensivo)

Carson Wentz deja a Washington / Getty Images

Atlanta Falcons

Liberaron a Marcus Mariotta (QB)

Reciben a Jonnu Smith (ala cerrada) de los Patriots a cambio de una selección de séptima ronda de Draft

Fichan a Jessie Bates (safety)

Adquieren a Taylor Heinicke (QB)

Jacksonville Jaguars

Colocaron etiqueta de jugador franquicia a Evan Engram (Ala cerrada)

Minnesota Vikings

Liberaron a Eric Kendricks (linebacker)

Liberaron a Adam Thielen (receptor)

Dallas Cowboys

Colocaron etiqueta de jugador franquicia a Tony Pollard (corredor)



Seattle Seahawks

Recontrataron a Geno Smith (QB)

Fichan a Dre’Mont Jones (tackle defensivo)

Baltimore Ravens, un novelón en la agencia libre de NFL

Colocaron etiqueta de jugar franquicia no exclusiva a Lamar Jackson (QB), aún pueden perderlo y ganar dos picks de Draft

Dejan en libertad a Calais Campbell (Edge)

New York Giants

Extendieron el contrato de Daniel Jones (QB)

Colocaron etiqueta de jugador franquicia a Saquon Barkley (corredor)

Philadelphia Eagles

Recontrataron a Brandon Graham (Edge)

Jason Kelce (centro) regresa para la temporada 2023



New England Patriots

Devin McCourty (safety) anunció su retiro

Cambian a Jonnu Smith (ala cerrada) por una selección de séptima ronda de Draft de los Falcons

Extienden el contrato de Chris Lindstrom (línea ofensiva)

Chicago Bears

Cambiaron su primera selección de Draft global a Panthers

D.J. Moore (receptor) es adquirido en el intercambio con Panthers

Adquieren a Tremaine Edmunds (linebacker)

Carolina Panthers

Reciben el primer pick global para el Draft 2023 a cambio de D.J. Moore

Contratan a Von Bell (safety)

Las Vegas Raiders, están armando un trabuco en la agencia libre de NFL

Colocaron etiqueta de jugador franquicia a Josh Jacobs (corredor)

Firman a Jarrett Stidham (QB)

Adquieren a Jimmy Garoppolo (QB)

Fichan a Jacoby Myers (receptor)



Miami Dolphins

Adquieren a Jalen Ramsey (esquinero) a cambio de una selección de tercera ronda de Draft y el ala cerrada, Hunter Long

Firman a Mike White (QB)

Rencontraran a Raheem Mostert (corredor)

Los Ángeles Rams

Adquieren de los Dolphins a Hunter Long (ala cerrada) y un pick de tercera ronda por Jalen Ramsey (esquinero)

San Francisco 49ers

Fichan a Javon Hargrove (tackle defensivo)

En la agencia libre de NFL toman a Sam Darnold (QB)

Denver Broncos

Contratan a Mike McGlinchey (tackle ofensivo)

Pittsburgh Steelers

Toman en la agencia libre a Patrick Peterson (esquinero)

Los Ángeles Chargers

Tras see liberado en la agencia libre, toman a Eric Kendricks (linebacker)

New Orleans Saints

Derek Carr (QB) es tomado en la agencia libre de NFL

Jameis Winston (QB) firma nuevamente contrato

Houston Texans

Toman a Jammie Ward (perímetro)

¿Y mis memes?

La presión empieza a sentirse en los Panthers

Guapoppolo ya es ídolo en los Raiders

El nuevo logo de los Raiders con Guapoppolo