NBA, NFL y Futbol: La agenda de partidos para ver en Nochebuena y Navidad

Lo que necesitas saber: La NBA tendrá maratón en Navidad y será el primer año en que la NFL tenga 3 partidos en 25 de diciembre. Algunas ligas aún no se van de vacaciones y también habrá buenos partidos

Aunque la mayoría se va de vacaciones en invierno, Nochebuena y Navidad suelen ser días llenos de emociones en el deporte. NBA, NFL y algunas ligas europeas no descansan y nos regalan grandes partidos.

Te dejamos a continuación una agenda de los partidos que podrás disfrutar mientras descansas en casa (con fecha, horario y dónde ver cada uno), o igual y combinas el deporte con planes para pasar las fiestas navideñas con tu familia.

Agenda deportiva para Nochebuena y Navidad / Foto: Getty

Partidos para ver en Nochebuena y Navidad 2023

Los partidos de NFL para el 24 de diciembre

Como seguro ya sabes, este 2023 Nochebuena cae en domingo, así que el deporte está garantizado. Empecemos por la NFL, la cual tendrá juegos destacados considerando que los lugares en postemporada están por terminarse.

Destaca sin duda el Cowboys vs Dolphins. Los dos equipos mandan en el Este de cada Conferencia con 10 victorias y 4 derrotas, pero un tropiezo a estas alturas podría costarles el título divisional. Miami no sabe perder en casa, ya que sólo registra una derrota este 2023, pero recordemos que igual y juegan sin Tyreek Hill, quien marca mucha diferencia a favor cuando juega y en contra cuando no lo hace.

Si Atlas y Cruz Azul ya rompieron su racha, ¿por qué no pensar en Dallas? – Foto: Sopitas.com

O qué me dices del Vikings vs Lions. Si bien Detroit tiene 3 juegos de ventaja, perder con Minnesota abriría la posibilidad de que los Vikingos terminen campeones si ganan lo que les resta y los Leones pierden sus demás juegos. Lo malo para Vikings es que si pierden le dicen adiós al título divisional, y llegan sin un QB confiable con eso de la lesión de Kirk Cousins.

Primer año con tres partidos de NFL en Navidad

Ahora bien, desde que se anunció el calendario de la temporada 2023 de la NFL, nos enteramos de que habría tres partidos el 25 de diciembre, emulando lo que pasa en Thanksgiving.

Esos partidos serán Raiders vs Chiefs, Eagles vs Giants y el más esperado: Ravens vs 49ers. Por ahí ya se habla de que Baltimore y San Francisco (líderes de cada conferencia) serán los equipos que jugarán el Super Bowl LVIII, así que este partido podría darnos una idea de lo que nos espera el 11 de febrero en Las Vegas.

PAR-TI-DA-ZO – Foto: Sopitas.com

San Francisco luce como favorito no sólo por jugar en casa, donde nomás ha perdido un partido este año, también porque Ravens deberá jugar sin su corredor Keaton Mitchell, quien se perdería toda la temporada por lesión.

En fin, aquí tienes la agenda de partidos de NFL para Nochebuena y Navidad:

Partido Fecha Dónde ver Horario Colts vs Falcons Domingo 24 de diciembre Fox Sports 12:00 horas Packers vs Panthers Domingo 24 de diciembre NFL Game Pass 12:00 horas Browns vs Texans Domingo 24 de diciembre Fox Sports 12:00 horas Lions vs Vikings Domingo 24 de diciembre AfIZZIonados 12:00 horas Commanders vs Jets Domingo 24 de diciembre NFL Game Pass 12:00 horas Seahawks vs Titans Domingo 24 de diciembre NFL Game Pass 12:00 horas Jaguars vs Buccaneers Domingo 24 de diciembre Fox Sports 15:05 horas Cardinals vs Bears Domingo 24 de diciembre Fox Sports 15:25 horas Cowboys vs Dolphins Domingo 24 de diciembre Canal 9 15:25 horas Patriots vs Broncos Domingo 24 de diciembre NFL Network 19:15 horas Raiders vs Chiefs Lunes 25 de diciembre DAZN y NFL Game Pass 12:00 horas Giants vs Eagles Lunes 25 de diciembre DAZN y NFL Game Pass 15:30 horas Ravens vs 49ers Lunes 25 de diciembre ESPN y Star+ 19:15 horas

La NBA siempre ofrece un gran espectáculo en Navidad

Todos los equipos de la NBA tendrán descanso en Nochebuena, pero como ya es tradición año con año, volverán en Navidad. El lunes 25 de diciembre podrás pasar horas viendo el mejor basquetbol del mundo con grandes partidos.

Lo mejor de todo es que la NBA no te pone a decidir cuál juego ver, pues arma un maratón de 5 partidos consecutivos para no despegarse de la televisión en todo el día (o del dispositivo donde quieras verlos, porque van por streaming).

Checa nomás la agenda: Knicks vs Bucks, segundo y quinto en la conferencia Este; Nuggets vs Warriors, los campeones vs Stephen Curry; Lakers vs Celtics partido que no necesita mayor presentación; Heat vs 76ers, otro duelo que sabe a playoffs por estar en zona de calificación ambos; y Suns vs Mavericks para cerrar el día.

Agenda deportiva para Nochebuena y Navidad / Foto: Getty

Aquí tienes los partidos de NBA para Navidad y dónde verlos:

Partido Horario Dónde ver Knicks vs Bucks 11:00 hrs Star+ Nuggets vs Warriors 13:30 hrs Star+ Lakers vs Celtics 16:00 hrs Star+ Heat vs 76ers 19:00 hrs Star+ Suns vs Mavericks 21:30 hrs Star+

Los partidos de ligas europeas para ver en Nochebuena

Como decíamos al inicio, la mayoría de las ligas europeas se van ya de vacaciones, pero por ahí hay algunos partidos que nos harán paro en caso de quedarnos sin algo para ver el 24 de diciembre.

Te recomendamos echarle ojo al único partido de la Premier League que se jugará el domingo: Wolves vs Chelsea. También habrá un clásico en el futbol de Turquía entre Fenerbahçe y Galatasaray, donde la pasión de los aficionados convierte en un auténtico hervidero el estadio (y sí, lo transmitirán en México).

Partido Horario Dónde ver Wolves vs Chelsea 07:00 horas Paramount+ Fenerbahçe vs Galatasaray 10:00 horas Star+

Agenda deportiva para Nochebuena y Navidad / Foto: Getty

No nos olvidamos de los partidos imperdibles del fin de semana

¿Pensaste que nos olvidamos del sábado? Aunque no es Nochebuena ni Navidad, el sábado 23 de diciembre también habrá algunos partidos que alcanzan la categoría de imperdibles.

Liverpool vs Arsenal

¿Qué tal un Liverpool vs Arsenal? Gunners y Reds llegan a este partido como 1 y 2 de la tabla en la Premier League. Liverpool viene de golear 5-1 al West Ham en la Carabao Cup, pero antes de eso mostró falta de contundencia en liga al dejar ir vivo al United.

Arsenal suma dos juegos sin perder tras empatar en Champions vs PSV y derrotar al Brighton. El juego es en Anfield, mismo escenario donde la temporada pasada se dio un gran empate a dos goles entre ambos, y donde los de Klopp no saben lo que es perder desde febrero.

Partido Horario Dónde ver Liverpool vs Arsenal Sábado 23 de diciembre

11:30 hrs Paramount+

Liverpool vs Arsenal / Foto: Getty

Atlético vs Sevilla

Antes de irse de vacaciones, LaLiga nos deja un buen partido para el 23 de diciembre. De acuerdo, no es un encuentro de poder a poder, pero lo que lo hace especial radica precisamente en que Sevilla no puede permitirse seguir perdiendo.

Si pierde podría volver a zona de descenso con una combinación de resultados regresando en enero. Sí, el campeón de la Europa League en zona de descenso (ni pensar en la Superliga Europea mejor, ¿no?). Llegan estrenando DT con Quique Sánchez Flores, acostumbrado a jugar con equipos que luchan justo por no descender.

El Aleti, por otro lado, necesita los tres puntos para seguirle el paso al Barcelona, Madrid y Girona. Ya tienen encima al Athletic y una derrota, por diferencia de goles, les costaría salir de puestos de Champions.

Partido Horario Dónde ver Atlético de Madrid vs Sevilla Sábado 23 de diciembre

09:15 hrs SKY Sports

Continúa la tazoniza 2023

La Tazoniza 2023 comenzó desde el 16 de diciembre y vaya que no han decepcionado. Este sábado 23 habrá más partidos, 7 para ser precisos, donde podremos continuar viendo a los prospectos que podrían llegar pronto a la NFL.

Siguen sin ser los juegos estelares, pero sumado a los partidos sabatinos de NFL que tendremos en la semana 16, bien vale la pena echarles ojo.

Partido Horario Dónde ver Birmingham Bowl

Duke vs Troy 11:00 hrs Star+ Camellia Bowl

Arkansas State vs Northern Illinois 11:00 hrs Star+ Lockheed Martin Armed Forces Bowl

James Madison vs. Air Force 14:30 hrs Star+ Famous Idaho Potato Bowl

Georgia State vs. Utah State 14:30 hrs Star+ 68 Ventures Bowl

South Alabama vs. Eastern Michigan 18:00 hrs Star+ SRS Distribution Las Vegas Bowl

Utah vs. Northwestern 18:30 hrs Star+ EasyPost Hawai’i Bowl

Coastal Carolina vs. San Jose State 21:30 hrs Star+

