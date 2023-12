Lo que necesitas saber: Tendremos campeón en la Liga MX, vuelve la Selección Mexicana, entramos a la mejor época de la NFL, se juega uno de los clásicos más importantes del futbol europeo y arranca la Tazoniza 2023

¡Qué gran fin de semana nos espera! Se define al mejor equipo de la Liga MX, la Selección tendrá una prueba importante, juegazo en la NFL casi casi como de playoffs y arranca la Tazoniza 2023.

A continuación nuestra lista de los partidos que entran en la categoría de imperdibles con la respectiva información para verlos en vivo este fin de semana.

1.- La final de la Liga MX entre América y Tigres

Varios expertos coinciden en que finalmente la final de la Liga MX la disputarán los dos mejores equipos del torneo. De acuerdo, Monterrey hizo 3 puntos más que Tigres, pero siempre dejó más dudas y quedó claro que no traían nivel cuando San Luis los dejó fuera en cuartos.

América y Tigres fueron los equipos con mejor efectividad si analizamos la diferencia de goles de todos los equipos, además de que claro, las Águilas ganaron 12 de 17 partidos. Hablando de la liguilla, los dos han superado sus series con relativa tranquilidad. Al América le costó un poco más de trabajo, pero tampoco es como que se sintiera que en algún momento los podían eliminar.

América vs Tigres en los imperdibles del fin de semana / Foto: MexSport

Hay que considerar, además, el factor Gignac. Su presencia o ausencia por el tema de su lesión podría determinar en gran medida el rumbo que tome el partido, aunque tampoco pudo estar al cien contra Pumas y aún así el equipo no se vio nada mal.

Ambos han equipos han protagonizado varias finales recientemente entre Liga MX y Concachampions, y todas fueron espectaculares; no hay razón para no esperar lo mismo de ésta. Ya no hay criterios de desempate más que tiempo extra y penales (donde Tigres sería favorito por Nahuel Guzmán), así que podríamos tener emociones al límite en el último partido del torneo con lleno garantizado en el Estadio Azteca.

Partido Fecha y Horario Dónde ver América vs Tigres

Final Vuelta Liga MX Domingo 17 de diciembre

19:30 horas Canal 5

Azteca 7

2.- Liverpool vs Manchester United, ¡el clásico de Inglaterra!

Sólo escuchar la palabra “Clásico” vuelve a casi cualquier partido imperdible, pero si hablamos de la Premier League, eso adquiere mayor relevancia. Se trata quizá de la liga más competitiva del mundo en estos momentos, por lo que sin duda nos espera un partido memorable como lo han sido los más recientes entre Liverpool y Manchester United.

Y es que sí, Inglaterra tiene muchos derbis y varias rivalidades, pero ninguna como la que existe entre el Liverpool y los Red Devils.

Aunque más allá de la historia, vamos con facts actuales. Lo más importante es que Erik Ten Hag podría vivir su último partido como DT del Manchester United. Fracasar en Champions League, no calificar ni siquiera a la Europa League, marchar sexto en la liga y aparte perder contra el archirrival, sería demasiado como para que la directiva lo siguiera tolerando.

Liverpool vs Manchester United en los imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Basta recordar que el Liverpool les metió un histórico 7-0 la última vez que visitaron Anfield y no es exagerado pensar que podría venirse otra goleada jugando como lo están haciendo ambos equipos.

Ahora bien, el drama pasaría al otro lado si Liverpool no logra ganar, pues cedería terreno en esa carrera que lleva con el Arsenal, con el City y hasta con el Aston Villa por el liderato de la Premier League. Mucho en juego y sólo 90 minutos para conseguirlo.

Partido Fecha y Horario Dónde ver Liverpool vs Manchester United Domingo 17 de diciembre

10:30 horas Paramount+

3.- Bills vs Cowboys

En este ya tradicional listado de partidos imperdibles del.fin de semana, hemos colocado varios de NFL, y nunca nos han decepcionado. Ahora toca el turno de Bills y Cowboys y seguro volverá a ser un duelazo.

Dallas finalmente llega como No. 1 de la división Este en la Nacional tras derrotar de fea forma a Philadelphia. Llegan con 5 victorias consecutivas, en las cuales ganaron dos partidos pasando los 30 puntos y el resto metiéndole más de 40 a sus rivales.

Los Bills no pueden hablar de una racha, ya que sólo suman una victoria. Pero esa victoria fue nada menos que contra los actuales campeones. Josh Allen y los suyos siguen demostrando que pueden ganarle a cualquiera en cualquier momento, así que los Vaqueros no deberían confiarse.

Cowboys vs Bills en los imperdibles del fin de semana / Foto: Getty

Para Dallas perder este juego significaría volver a cederle el liderato de la división a Eagles, y en una de esas quedarse sin chance de intentar arrebatarle la cima de la conferencia a los 49ers.

Para Buffalo, una derrota aún podría ser riesgo de quedarse sin playoffs. En este momento están fuera de la zona de calificación, y de perder, entonces mejor empezarían a pensar en la siguiente temporada.

Todavía no empiezan los playoffs, pero estos partidos ya se sienten de matar o morir.

Evento Fecha y Horario Dónde ver1 Bills vs Cowboys Domingo 17 de diciembre

15:25 horas Canal Nueve

TV Abierta

4.- El inicio de la tazoniza 2023

Para todos los que amamos el futbol americano, esta es la mejor época del año. No sólo se vive la parte final de la temporada regular, también se juega la temporada de tazones colegiales… ¡llegó la tazoniza 2023!

Desde este fin de semana comienzan los tazones colegiales en Estados Unidos, el escenario donde suelen romperla los jugadores que luego llegan al draft de la NFL para convertirse en la futuras súperestrellas del futbol americano profesional.

Inicia la tazoniza 2023 / Foto: Getty

Por acá la recomendación es ver alguno de los siete juegos (o un maratón con todos los que te sea posible) este sábado; suelen ser partidos de muchos puntos, con estadios llenos y lo dicho, la oportunidad de ver en su mejor momento a los mejores talentos que pintan para llegar a la NFL pronto.

Además, le puedes poner en tu cel o tablet a la tazoniza y en la tele disfrutar al mismo tiempo de los juegos sabatinos de la NFL.

¿Dónde ver el inicio de la tazoniza 2023? Todos los partidos de la lista son el sábado 16 de diciembre y van por Star+.

Partido Horario Georgia Southern vs Ohio

Myrtle Beach Bowl 10:00 horas Howard vs Florida A&M

Celebration Bowl 11:00 horas Jacksonville State vs Louisiana

New Orleans Bowl 13:15 horas Miami (Ohio) vs Appalachian State

Cure Bowl 14:30 horas New Mexico State vs Fresno State

New Mexico Bowl 16:45 horas UCLA vs Boise State

LA Bowl 18:30 horas California vs Texas Tech

Independence Bowl 20:15 horas

5.- México vs Colombia

De acuerdo, es sólo un partido amistoso, pero es muy importante pensando a futuro.

Solemos criticar a la Selección Mexicana por los que parecen tener un puesto “comprado”, es decir, a esos que llaman y llaman a pesar de no tener minutos en sus equipos o juegan pero no dan los resultados esperados.

El problema es que luego volteas y dices “ok, y si no los llaman a ellos, entonces a quién?”. Tampoco es como que tenemos jugadores para lanzar al aire y decir “sí, sienten a Ochoa y pongan a…” (acá hicimos un análisis precisamente del caso de Ochoa y sus posibles sustitutos).

Bueno, partidos como el que tendrá México contra Colombia son una oportunidad para quienes pretendan ganarse un lugar, y para que tanto prensa como afición veamos si hay alguien a quien podamos sugerir en lugar de “los de siempre”.

México vs Colombia en los imperdibles del fin de semana / Foto: MexSport

Jugadores como Julio González en la portería; Ricardo Chávez en la defensa o Guillermo Martínez (que ya suena para ser nuevo delantero de Chivas), podrían intentar dar el salto.

Partido clave, además, para que Jaime Lozano lime un poco las asperezas y las dudas que dejó la serie contra Honduras donde casi hacemos el ridículo.

Partido Fecha y Horario Dónde ver México vs Colombia

Amistoso Sábado 16 de diciembre

18:00 horas Canal 5

TUDN

ViX

Azteca 7

