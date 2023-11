Lo que necesitas saber: Se corre la última carrera de la Fórmula 1 en 2023 y la WWE tendrá su último gran evento del año; se define a las campeonas de la Liga MX Femenil; hay clásico en Italia y los dos mejores de la Premier League chocan nuevamente

¡Vuelve el futbol de clubes! Con esa noticia era imposible que el futbol no dominara la agenda de eventos deportivos imperdibles del fin de semana. Pero ojo, tenemos también una carrera muy especial en la Fórmula 1 y un evento espectacular en la WWE.

Repasemos la lista de eventos que debes marcar con rojo en el calendario (además de poner alarma en tu cel) y dónde ver cada uno, para que no te los vayas a perder.

1.- La final de la Liga MX Femenil

El simple hecho de ser una final, convierte al duelo entre Tigres y América en un partido imperdible. ¡Se define a las reinas de la Liga MX Femenil! Pero para que no quede duda de por qué no debes perderte este juego, vamos con facts a considerar.

Hablamos de primer y segundo lugar de la tabla general .

. Ambas ganaron 14 de sus 17 partidos en el torneo regular.

Tigres anotó 51 goles y terminó con diferencia de 40 a favor; América marcó 65 con diferencia de 42.

Es la tercera final que juegan y las dos anteriores fueron partidazos… en pocas palabras, en realidad habría que buscar razones para perderse este partido y te aseguro que no las hay.

Partido Fecha y Horario Dónde ver Tigres vs América

Final Liga MX Femenil Viernes 24 de noviembre 20:00 hrs (IDA)

Lunes 27 de noviembre 20:00 hrs (VUELTA) TUDN

ViX

Canal 5

2.- Manchester City vs Liverpool

Cada partido que juegan, resulta ser un partidazo. Lo mismo, más bien habría que preguntarse si hay razones para perderse un Manchester City vs Liverpool.

Foto: Getty

Pero de nuevo, algunos facts para quien lo dude: El City y el Liverpool llegan como 1 y 2 en la Premier League. Suman sólo 3 derrotas entre ambos en 24 partidos. El City ha marcado 32 goles por 27 del Liverpool. ¡Son los dos mejores equipos de Inglaterra!

Además será interesante ver qué hace Pep Guardiola con el hospital llamado Manchester City. Tiene lesionados a De Bruyne, Sergio Gómez, Stones, Aké, su portero Ederson, su gran fichaje del verano Mateo Kovacic, a Nunes y a Haaland, que es duda tras salir lesionado en las eliminatorias para la Euro 2024. ¿Podrá resolver esta situación Pep ante un peso pesado como Liverpool?

Partido Fecha y Horario Dónde ver Manchester City vs Liverpool

Premier League Sábado 25 de noviembre 8:30 hrs Paramount+

3.- Juventus vs Inter

Claro, en Italia hay varios Derbis y Clásicos, como el de la Madonnina entre Milán e Inter, o el Roma vs Lazio. Pero de entre todos, el clásico de Clásicos es el Juventus vs Inter.

Este fin de semana seremos testigos del clásico de la Serie A, que como el partido anterior, llega en su mejor momento. Inter es primero de la tabla y Juventus segundo. En 12 partidos sólo suman 1 derrota cada uno. Los Nerazzurri vienen de ganar 4 de sus últimos 5 partidos en liga y la Vecchia Signora llega con racha de 5 triunfos consecutivos.

Foto: Getty Images

Igual no podemos dejar de mencionar que Massimiliano Allegri tendrá que seguir jugando sin disponer de Timothy Weah, quien aún no se recupera de la lesión sufrida hace tres semanas. También está en duda Manuel Locatelli, pues será hasta el último momento cuando sepamos si juega o no. En contraparte, el Inter tampoco tendrá disponibles a Pavard, Bastoni ni Cuadrado, por lo que el colombiano no se reencontrará con su exequipo.

Está en juego la cima de la Serie A. Si la Juve gana rebasará a los Nerazurri por un punto, pero si lo gana Inter, se le despega por seis a la Vecchia Signora. ¡Hagan sus apuestas!

Partido Fecha y Horario Dónde ver Juventus vs Inter

Serie A Domingo 26 de noviembre 13:45 hrs ESPN

4.- GP de Abu Dhabi

Empecemos por el factor más importante para que no te lo pierdas: es la última carrera de la temporada y no volveremos a ver Fórmula 1 hasta marzo del 2024.

Ademas, cabe recordar que aún hay cosas en juego aunque ya tenemos campeón y a Checo subcampeón. Será interesante ver el GP de Abu Dhabi para saber quién terminará en cuarto lugar de la clasificación de pilotos. Sainz, Alonso, Norris y Leclerc están bien parejitos en cuanto a puntos y en esta carrera se define todo.

También es la última oportunidad para otros como Gasly y Ocon de meterse al Top 10.

5.- Survivor Series WWE

¿Tienes lo necesario para sobrevivir? Porque la WWE presenta uno de sus eventos más importantes en el año, Survivor Series. El último magno evento del año para la empresa de lucha libre y en la edición 2023 hay un par de cosas que lo hacen imperdible.

La primera razón, el regreso de Randy Orton. El “Asesino de leyendas” hace su regreso oficialmente en Survivor Series 2023 para ayudar al equipo de Jay Uso, Seth Rollins, Sami Zayn y Cody Rhodes. La gran incógnita es: ¿Podrán confiar en la víbora?

Y hablando de Cody Rhodes, otro de los factores importantes es la emotividad que habrá entorno a “The American Nightmare”. Su padre Dusty Rhodes fue el que creó esta lucha en 1987 para la empresa de Jim Crockett, y 36 años después, su hijo Cody participará por primera vez en esta estipulación.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Survivor Series

WWE Sábado 25 de noviembre 19:00 hrs FOX Sports Premium

