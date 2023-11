Lo que necesitas saber: Alemania es la sede de la Eurocopa del 2024, a la cual califican 24 selecciones

El 2024 se acerca poco a poco y se perfila para ser un año de un montón de actividades y eventos deportivos, comenzado con los Juegos Olímpicos de París. Pero el Viejo Continente también celebrará la Eurocopa, la cual se celebrará del 14 de junio al 14 de julio, en Alemania. Hablemos de las selecciones calificadas, cómo se jugará el repechaje y todos los detalles del sorteo para la Euro 2024.

Y es que sí, ya tenemos a 21 de 24 selecciones invitadas, entre las cuales no estará Noruega, de modo que nos perderemos una vez más la oportunidad de ver a Erling Haaland en un torneo internacional.

Debido a los ataques e intervención a Ucrania, la Selección de Rusia no participa en las eliminatorias para la Eurocopa por sanción de la UEFA, por cierto.

Haaland no calificó con la Eurocopa

¿Cómo fueron las eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Para la Eurocopa 2024 califican 24 selecciones, de las cuales 20 salen directamente de la fase de grupos de la eliminatoria de la UEFA, mientras que tres más se determinan a través del playoff de la UEFA Nations League. La última selección es Alemania, que al ser sede del torneo ya se encuentra calificada a la Euro; los alemanes no se coronan en este certamen desde Inglaterra 1996. El vigente campeón es Italia.

Para la eliminatoria rumbo a la Euro 2024 se formaron 10 grupos, conformados por seis o por siete selecciones y en cada uno de los grupos calificaron los dos primeros lugares. En caso de un empate en puntos, se aplicaron los criterios de desempate: diferencia de goles, cantidad de goles marcados entre los equipos empatados y por último el número de goles marcados entre estos equipos en calidad de visitante.

Cristiano Ronaldo jugará una Euro más con Portugal

Las selecciones calificadas a la Eurocopa

Lo dicho, ya tenemos a 21 de 24 selecciones selecciones calificadas a la Eurocopa 2024, incluyendo a la Selección de Alemania, a falta de que se juegue el repechaje:

Alemania (anfitrión)

España

Escocia

Francia

Países Bajos

Inglaterra

Italia

Turquía

Croacia

Albania

República Checa

Bélgica

Austria

Hungría

Serbia

Dinamarca

Eslovenia

Rumania

Suiza

Portugal

Eslovaquia

Así se jugarán las eliminatorias para la Euro 2024/Getty

Quedan tres boletos y se definen en el repechaje para la Euro 2024

12 selecciones jugarán el repechaje para la Eurocopa 2024 mismas que salieron de la Nations League. Ojo con eso porque no hablamos de los terceros lugares de la fase de grupos, sino de las selecciones que terminaron en primer lugar de grupo en la Nations League y no se clasificaron en las eliminatorias.

En este enlace te explicamos cómo se armó el repechaje con base en la Nations League, pero para rápido, estas son las 12 selecciones calificadas al repechaje para buscar los últimos tres boletos a la Euro 2024:

Polonia

Gales

Israel

Bosnia Herzegvina

Finlandia

Ucrania

Islandia

Georgia

Grecia

Kazajistán

Luxemburgo

Estonia

¿Y cómo se juega el repechaje?

Esas 12 selecciones se dividen en tres rutas (A, B y C) con cuatro selecciones cada una. En cada ruta se juegan dos semifinales el 21 de marzo de 2024 y una final el 26 de marzo; el ganador de cada ruta califica a la Euro 2024.

El repechaje para la Euro 2024 se jugará así:

Ruta C: Georgia vs Luxemburgo – Grecia vs Kazajistán

Ruta B: Israel/Ucrania vs Islandia – Bosnia Herzegovina vs Finlandia/Ucrania

Ruta A: Polonia vs Estonia – Gales vs Finlandia/Ucrania/Islandia

El trofeo de la Eurocopa 2024 – Foto: Getty Images

El sorteo de la Euro 2024

El sorteo de la Euro 2024 se realizará antes del repechaje, el sábado 2 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo de CDMX). Tendrá lugar en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alemania).

Alemania, como anfitrión, va directo al Grupo A en la posición 1. Las otras 20 selecciones se colocarán en diferentes bombos de acuerdo a sus resultados en las eliminatorias. Los tres equipos calificados desde le repechaje, por ejemplo, van al último, al Bombo 4.

