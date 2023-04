Qué escena más terrible la que se difundió en pleno Viernes Santo. Roberto García Orozco, quien solía ser árbitro en la Liga MX, fue agredido tras pitar un partido amateur y el video no tardó en viralizarse en redes sociales.

Roberto García Orozco era un árbitro de bastante renombre en la Liga MX, al grado de pitar finales (como la de Toluca y Cruz Azul en el 2008 con aquel polémico no penal a Villaluz). Sin embargo, se retiró del profesionalismo y ahora dirige partidos amateur, los cuales tristemente vuelven a dar de qué hablar por las peores razones posibles.

La agresión al árbitro Roberto García Orozco en un partido amateur

La agresión contra el árbitro Roberto García Orozco ocurrió en Tezontepec, Hidalgo, al parecer durante un torneo regional con motivo de Semana Santa. Bueno, eso es lo de menos, lo importante es que jugadores y aficionados perdieron la cabeza y se le fueron encima al final del partido.

El video de lo ocurrido fue compartido en TikTok por el usuario ronimendoza1110. En las imágenes vemos a Roberto García Orozco saliendo de la cancha, pero uno de los jugadores se va sobre él y eso desencadena que más futbolistas y algunos aficionados intenten golpearlo.

El exsilbante amaga con responder las agresiones a uno de los futbolistas, pero termina huyendo de la cancha seguido por los agresores y por policías municipales. Todo eso mientras la afición le lanza de todo desde las gradas. ¡Una absoluta vergüenza!

Aquí está el video de la agresión contra el árbitro Roberto García Orozco. Checa nomás la lamentable imagen que vuelve a dar el futbol amateur.

Afortunadamente se encuentra bien

Por fortuna toda esta penosa escena queda sólo en la indignación. Roberto García Orozco afirma estar bien tras la agresión sufrida en el futbol amateur. El exárbitro atribuye lo sucedido a la frustración del equipo que perdió el partido. Supo que detuvieron a varios, pero no pasó a mayores.

“Gracias a Dios nada qué lamentar. Una persona de pantalón largo me lanzó una patada y parte de la frustración de gente que no sabe perder. Tengo 20 años apoyando a la gente que organiza el torneo, he ido a dirigir varios juegos y es la primera ocasión que pasa algo así. Situaciones que pasan dentro del futbol amateur y seguiremos disfrutando”, dijo el exárbitro a ESPN.