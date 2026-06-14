Lo que necesitas saber: Alemania ganó 7-1 por última vez en un Mundial ante Brasil en 2014

Al final, Alemania fue mucha pieza para la debutante Curazao, que cayó por la mayor goleada del Mundial hasta ahora. Los teutones se impusieron 7-1, un resultado que estaba en presupuesto en esta fase de grupos, sin embargo, el equipo de la Concacaf cumplió con una noble primera misión: marcar un gol en una Copa del Mundo.

La última vez que Alemania ganó un partido mundialista 7-1 fue en Brasil 2014, precisamente ante el anfitrión, en semifinales. La diferencia ahora es que Curazao ocupa el lugar 84 dentro del Rankin de la FIFA (Alemania es noveno).

Alemania ganó 7-1 a Curazao / Mexsport

El gol de Curazao que emocionó a Dick Advocaat

Alemania se adelantó en el marcador muy temprano en el partido, con un gol de Felix Nmecha, a los seis minutos, pero Curazao encontró el empate 1-1 a los 21 minutos con una obra de Livano Comenecia, quien juega en el Zurich FC de Suiza.

Curazao forma parte del Reino de Países Bajos o dicho de otra manera, es un país constituyente de Países Bajos, por lo cual muchos sus jugadores tienen nacionalidad neerlandesa, pero optaron por jugar con la selección caribeña, como es el caso de Livano Comenecia, quien se formó en las filas del PSV Eindhoven.

Desde 2024 aceptó la invitación para jugar con Curazao, pese a que había jugado con la Naranja Mecánica en categorías con límite de edad. Ahora ha hecho historia con esta modesta selección, que se ha ganado el cariño de muchos aficionados y de su propio técnico, Dick Advocaat.

El estratega se emocionó hasta la lágrimas tras el gol de Livano Comenecia, y es que tuvo que abandonar a esta selección en algún punto, tras clasificar a Curazao al Mundial, para cuidar a su hija enferma, pero en cuanto cumplió aquella misión en casa, los jugadores pidieron el regreso del timonel de 78 años de edad.

Primer gol de Curazao en un Mundial / Mexsport

El gol de Curazao se pierde en medio de esta lluvia de goles alemanes, sin embargo, no deja de ser importante para un equipo modesto, que volverá a jugar en esta Copa del Mundo ante Ecuador y Costa de Marfil.

Goleada de Alemania

Alemania no ganaba su primer partido de un Mundial desde Brasil 2014, y de hecho no superó la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, sin embargo este resultado le facilita el camino tomando en cuenta que en este Mundial avanzan los ocho mejores terceros lugares.