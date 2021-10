Alex Morgan vuelve a alzar la voz ante los casos de abuso en la NWSL: “Es un fracaso en el sistema”

Han pasado 5 días desde que se destapó la serie de abusos cometidos por el director técnico Paul Riley en el futbol femenil estadounidense. Los medios de comunicación difundieron el caso, pero voces como Alex Morgan fueron fundamentales al revelar el desinterés de la NWSL para apoyar a las víctimas.

La también estrella de la Selección de Estados Unidos se convirtió en un estandarte de la lucha que busca cambiar el futbol femenil. Durante años, las jugadoras han tenido que soportar el abuso y el acoso, pero también el ser ignoradas por los directivos responsables de clubes y ligas.

Por ello, Alex Morgan acompaña a sus ex compañeras de la NWSL con la intención de no guardar silencio nunca más. La atacante acudió al programa Today y junto a Meleana ‘Mana’ Shim y Sinead Farrelly, las futbolistas que encabezaron la denuncia contra Riley.

“Estoy aquí para apoyar a ‘Mana’ y Sinead y para continuar amplificando sus voces. Para mostrar el fracaso en el sistema de la Liga y lo mal que hicieron al manejar el caso, la queja y la investigación. Cuando miro hacia atrás, traté de ser la mejor amiga y compañera de equipo posible para Mana ayudándola a presentar una queja.

“No había políticas contra el acoso, no había recursos humanos en la NWSL, no había línea directa anónima, no había forma de denunciar. Ahora comenzamos a poner estas cosas en su lugar con la demanda de las jugadoras, no porque la Liga sea proactiva. Algo que pedimos es que la Liga comience a ser proactiva, no reactiva. Estamos pidiendo transparencia“, declaró Morgan.

Shim, Farrelly y Morgan las voces de la NWSL contra el abuso

Aunque el acoso y el abuso sexual son prácticas comunes en el futbol femenil, los casos solo han recibido la atención que necesitan en los últimos años. Prueba de ello es la Selección de Venezuela, que acaba de alzar la voz a través de 24 jugadoras para denunciar a su ex director técnico.

En la misma entrevista en la televisión norteamericana, ‘Mana’ Shim expresó su postura. Asimismo, dejó claro que las futbolistas tienen sed de justicia, pues los abusadores pasan años en libertad y aprovechan su poder para maltratar a nuevas generaciones.

“Siento muchas cosas: Gratitud con todas las personas que nos han apoyado. Me siento muy triste y tengo el corazón roto por lo que sucedió. Es una mezcla de muchas cosas, pero quiero más justicia, políticas justas, que se proteja a las jugadoras. Paul Riley es un depredador. Me acosó sexualmente y nos quitó nuestras carreras“, indicó la ex mediocampista.

Es importante recordar que tanto Shim como Farrelly ya se retiraron del futbol profesional. Desafortunadamente, otra consecuencia de los abusos.