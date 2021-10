Lo que sabemos sobre las denuncias por acoso sexual contra el DT Paul Riley y la tardía reacción de la NWSL

El deporte estadounidense se encuentra en medio de un nuevo escándalo por acoso y abuso sexual: Meleana Shim, Kaiya McCullough y Sinead Farrelly, jugadoras de la National Women’s Soccer League (NWSL) denunciaron al director técnico Paul Riley.

En una investigación realizada por The Athletic, las futbolistas expusieron cómo fueron obligadas a tener relaciones sexuales con él e incluso a besarse entre ellas. Esto ocurrió en 2015, cuando formaban parte del Portland Thorns y también expusieron la situación sin encontrar una solución.

No obstante, es una tendencia. Farrelly se encontró con Riley en tres equipos diferentes de la NWSL desde 2011 y el común denominador fue el acoso. Ambas jugadoras compartieron distintas experiencias que van desde haber sido llamadas por el entrenador a su cuarto de hotel o forzadas a sentarse en sus piernas para “evitar” que todo el plantel realizara ciertos ejercicios en el entrenamiento del día siguiente, hasta que él las tocara sin su consentimiento.

La NWSL ignoró el caso durante 6 años

A través de un comunicado, la comisionada Lisa Baird encabezó la postura de la NWSL. En el texto se dijo “en shock y disgustada” tras haber leído “nuevas” acusaciones en el portal deportivo. Asimismo, aclaró que el caso se enviará a los organismos correspondientes.

“La Liga tiene una política anti acoso y anti discriminación. Implementaremos un nuevo proceso anónimo para realizar reportes, ya sea de las jugadoras, clubes o staff hacia la Liga. Pedimos mostrar sus preocupaciones hacia nosotros, mientras seguimos creando una Liga segura“, indica el texto.

Sin embargo, la peor parte de la historia es que varias partes señalan que la NWSL estaba enterada del acoso desde hace tiempo y no se trata de acusaciones nuevas. Independientemente de lo que destapó The Athletic, otras jugadoras como Alex Morgan replicaron los correos que Sinead Farrelly envió a Lisa Baird para recordar que esta situación no es reciente.

“Revisamos nuestros archivos y puedo confirmar que la queja inicial fue investigada hasta su conclusión. Desafortunadamente no puedo compartir detalles adicionales. La NWSL se toma muy en serio la seguridad de las futbolistas“, justificó la comisionada.

Paul Riley quedó suspendido… ¿muy tarde?

Apartar a los agresores de sus víctimas nunca será una mala noticia, pero en este caso se pudo hacer mucho tiempo antes te que otras futbolistas atravesaran la misma situación. A pesar de los pesares, Paul Riley está suspendido de la NWSL (sin licencia) y despedido del NC Courage.

En su propio comunicado, el club reafirmó su compromiso con crear un ambiente seguro e informó que Sean Nahas se quedará como DT interino: “Se alienta a las jugadoras y al personal a informar cualquier comportamiento inapropiado de acuerdo con la política de NWSL“.

Más figuras como Nadia Nadim y Megan Rapinoe rechazaron el abuso y el acoso, así como la nula reacción de la NWSL para apoyar a las futbolistas. La danesa de origen afgano definió a la Liga como “un chiste” y destacó que se busca ser la mejor competencia del mundo cuando la realidad dista mucho de ello.

Por si fuera poco, la situación es similar a lo que ocurrió en USA Gymnastics. Varias gimnastas reportaron al doctor Larry Nassar y fueron ignoradas… hasta que la situación llegó a oídos de la prensa y ahora conocemos a más de 100 atletas que fueron abusadas sexualmente.