6 curiosidades de Alexia Putellas, la ganadora del Balón de Oro

Alexia Putellas ha dejado su nombre bien marcado no sólo en la historia del Barcelona, sino del futbol español luego de conquistar la primera Champions League para el club catalán femenil, así como el Balón de Oro, el segundo que se entrega al futbol de España (el primero fue para Luis Suárez, en 1960, y también jugó el Barcelona).

Putellas se ha convertido en una referente de las siguientes generaciones dentro del futbol femenil por su estilo de juego, identidad con el club y los constantes logros, entre los que destacan una Champions, cinco torneos de liga, cinco Copas de la Reina y una Supercopa de España.

Curiosidades sobre Alexia Putellas

Así que para conocer mejor a la tercera ganadora del Balón de Oro, aquí están estos aspectos para conocerla mejor, no sólo por lo que hace dentro del terreno de juego con el Barça y la Selección de España.

Los inicios

Comenzó a jugar en las calle, entre varios chicos, de hecho ella era la única jugadora entre los equipos improvisados y fue aceptada a tal grado que ella era la encargada de armar los equipos. “Ya era un poco mandona desde pequeña”.

Durante esa etapa, Putellas no tuvo que lidiar con discriminación por ser la única mujer, “y es bonito porque muchos de esos niños siguen siendo mis amigos”.

Del Barça de toda la vida

Putellas es aficionada al Barcelona desde pequeña y aunque debutó en el Espanyol, siempre destaca que se formó el en club blauagrana. Junto a su padre solía ir al Camp Nou y ahí comenzó una admiración hacia Rivaldo, destaca a Sergio Busquets, pero sus máximos referentes en el medio campo son Xavi Hernádez y Andrés Iniesta.

Cuando el Barcelona se acercó a ella para ficharla, no lo pensó dos veces y actualmente tiene contrato hasta 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexia Putellas (@alexiaps94)

El debut “lejos” del Barcelona

Tuvo que dejar al Barcelona debido a que hubo una reestructuración en el club y por edad, no podía seguir jugando en el Barcelona. “Era infantil y jugaba con los cadetes. Hubo una reestructuración y por edad no podía jugar”, mencionó a El País.

Debutó a los 16 años con el Espanyol y después defendió la playera del Levante, antes de volver al Barcelona, para la temporada 2012-13.

Estilo de juego de Alexia Putellas

Alexia es de perfil zurdo, pero no le gusta jugar tanto pegada hacia la banda. Prefiere ubicarse en el centro del campo y repartir el balón, pues se considera una jugadora pensante durante el partido.

Acepta que entre sus debilidades está el juego aéreo y aquellas ocasiones de velocidad. “No aguanto una carrera de 60 metros”.

El legado de su padre

Dos años después de su debut y durante su única temporada con el Levante, Alexia perdió a su padre, a quien consideraba su guía en el futbol, no sólo en el terreno de juego, sino en el comportamiento y en el respeto a los entrenadores.

“La figura del entrenador, la entiendo gracias a él. Me lo inculcó. Siempre me decía que había que hacer caso al entrenador porque iba a mirar lo mejor para el equipo”. Al final de su carera, no descarta incursionar como estratega.

Su padre, Jaume Putellas, falleció en mayo de 2012, semanas antes de que se concretara su fichaje con el Barcelona, de modo que nunca la pudo ver con la playera del equipo de sus amores.

Nala La Mala, su fiel compañera

Alexia tiene una compañera a quien lleva a todos lados, cada vez que se puede, se trata de su traviesa perrita, Nala Lamala. El nombre surgió debido a que era de pequeña era incontrolable. “Cuando era pequeña entrabas a casa y no sabías lo que te ibas a encontrar, ahora es más tranquila”.

Nala conoce mejor que ella el trofeo de la Champions, pues literalmente metió a su mascota en el trofeo en los festejos.