Cuando un jugador la rifa en México, de inmediato surgen los rumores de una posible partida a Europa. Pero algunos no se van y viene la duda de qué pasó ahí. Bueno, Alexis Vega es un ejemplo de lo anterior y él mismo responde a esa duda.

Lo aclara porque ya ves que siempre se buscan respuestas por todos lados: se habla de los promotores, de si el club pide mucho billete y hasta de que algunos prefieren ganar más dinero en México que rifársela en Europa.

Goto: Getty

El motivo de Alexis Vega para rechazar una oferta de Europa

Pero ninguna de las anteriores aplicaría en Alexis Vega. En entrevista para TUDN, el delantero de las Chivas y de la Selección Mecicana reveló el motivo por el que no se fue al viejo continente a pesar de tener pláticas con un club europeo.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta”.

Foto: Getty

Justo Alexis Vega sintió que no habría mucho futuro en irse seis meses a Europa. Confesó que el equipo con el que tuvo acercamientos le puso como condición alcanzar el más alto nivel en ese tiempo, pues de no ser así, lo regresarían a México cedido con otro club.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses, en lo que tardas en adaptarte, con presión, porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”

El sueño sigue intacto, pero con calma

Ahora bien, lo anterior no significa que el delantero del rebaño no mantenga la ilusión de jugar en Europa. Sin embargo, no busca apresurar nada; considera que el equipo que lo quiera hará lo necesario para llevárselo.

“Yo fui (al Mundial) a hacer mi trabajo para mí selección, fui a dar lo mejor para representar a mi país, no fui a hacer cosas extrañas para que un equipo me viera o para que los ojos estuvieran en mí… Tampoco me ando ofreciendo a todos los equipos: siempre lo he dicho; estoy muy tranquilo que si algún día algún equipo me va a querer, va a venir, va a preguntar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa“.

Foto: MexSport

Aunque ojo, ¡fuera rumores! Por ahí lo vincularon a quién sabe cuántos equipos, pero aclaró que sólo dos clubes europeos preguntaron por él. “Y como siempre lo he dicho, nada concreto, sólo preguntan y hasta ahí”.